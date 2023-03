Twitter Blue prepara una opción para los usuarios que quieran pasar desapercibidos

Twitter podría ofrecer una curiosa función para los suscriptores de Twitter Blue. Más allá de la insignia de verificación, y el resto de funciones que ofrece la suscripción, está preparando una característica para los que quieren pasar desapercibidos.

Así que si eres de los que piensa pagar por esta suscripción, pero no quieres que todos se enteren, te interesará conocer esta dinámica que podría ofrecer Twitter en el futuro.

Twitter te permitirá ocultar la insignia de verificación

El equipo de Twitter lanzó varios anuncios en los últimos días. Por un lado, anunció que Twitter Blue ya está disponible a nivel mundial, así que cualquier usuario puede optar por pagar esta suscripción. Y por otra parte, mencionó que estará quitando la insignia azul, a partir del 1 de abril, a aquellos que la obtuvieron con el sistema de verificación anterior.

Así que aquellos que quieran tener la famosa insignia de verificación tendrán que pagar la suscripción de Twitter Blue. Sin embargo, el equipo de Twitter parece estar considerando que algunos usuarios no quieren tener esta opción en su cuenta. Es decir, quieren los beneficios de Twitter Blue, pero no desean que la insignia azul se muestre en su perfil, o no quieren que otros sepan que cuentan con la suscripción.

Según las capturas que comparte el investigador Alessandro Paluzzi, hay pistas que sugieren que Twitter está preparando una opción que permitiría que los usuarios oculten la marca azul de verificación. Esto sería parte de una serie de nuevas funciones que facilitarían que los usuarios gestionen las funciones que ofrece la suscripción.

Twitter no ha mencionado nada al respecto, así que no sabemos si se trata de un función que piensan implementar en breve, o solo es uno de los tantos experimentos que realiza el equipo. Habrá que esperar para ver si esta función forma parte de una futura actualización.