WhatsApp tiene nueva aplicación para Windows con mejores funciones para las videollamadas

WhatsApp está actualizando su aplicación para Windows con una serie de mejoras y novedades.

No solo encontraremos mejoras en cuanto a rendimiento, sino que también trae novedades para las videollamadas. Así que si usas WhatsApp desde el cliente de Windows te encontrarás con algunos cambios interesantes.

Nueva aplicación de WhatsApp para Windows con estas mejoras

WhatsApp anunció desde su cuenta de Twitter que está actualizando su aplicación para Windows. Esta nueva aplicación no solo mejora su rendimiento sino que también trae nuevas funciones para las videollamadas grupales.

Ahora se pueden realizar videollamadas de hasta 8 participantes y llamadas hasta con 32 usuarios. Límites que prometen extenderlo en el futuro para que las videollamadas admitan a más usuarios, juntos con otras novedades que veremos en próximas versiones de la aplicación.

Así que si te quedan más cómodas las videollamadas desde tu equipo Windows, ahora tendrás la posibilidad de participar de videollamadas grupales sin problemas. Y tal como recalca el equipo de WhatsApp, las llamadas están encriptadas de extremo a extremo. Y por supuesto, la aplicación de WhatsApp para Windows también es compatible con la sincronización multidispositivo.

Si no tienes la última versión de la aplicación puedes dar un vistazo a Microsoft Store para ver si tienes la actualización disponible. Y si no has probado WhatsApp desde Windows, puedes instalar la aplicación desde este enlace.

Y la versión de WhatsApp para Windows no ha sido la única que ha recibido novedades. Recordemos que hace unos días, WhatsApp anunció una nueva herramienta para que los administradores tengan más control sobre quiénes pueden ingresar a los grupos. Y también lanzó una nueva opción que permite que los usuarios puedan ver qué grupos tienen en común con otros.

Y por supuesto, aún hay muchas funciones en beta que pronto irán apareciendo en las diferentes versiones estables de WhatsApp, que prometen mejorar la experiencia de los usuarios.