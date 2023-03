Leonardo Ai, ¿puede competir con Midjourney?

Leonardo.ai es una nueva herramienta de creación de imágenes que llega para especializarse en una amplia cantidad de temas.

Nada más registrarnos nos pide detalles sobre para qué usaremos el trabajo, y nos ofrece varias opciones para personalizar su resultado.

Disponible en leonardo.ai, bajo invitación, ya lo he podido probar, y esas son mis conclusiones.

Ventajas de Leonardo.ai

Leonardo.ai tiene una ventaja importante, ya que nos permite elegir el modelo. Podemos seleccionar un modelo especializado en crear manga, otro más fotorrealista, otro más artístico… Una vez seleccionado el modelo en la columna que veis en la imagen inferior, podemos también especificar el peso de nuestro prompt, por si queremos que lo siga a rajatabla o no.

Los modelos adicionales a los que veis en la imagen superior son los de la propia plataforma y los creados por la comunidad. Eso significa que un artista puede crear un modelo que se adapte a su estilo, y de esa forma crear nuevos trabajos que tengan su firma particular.

En la configuración podemos decidir qué tipo de trabajo deseamos:

y nos permite crear imágenes a partir de otras imágenes

Como veis, lo que realmente hace destacar a Leonardo AI es la capacidad de entrenar tus propios modelos. Esta es una característica única que no se encuentra en otras herramientas similares. Simplemente se pueden subir imágenes de un estilo similar y guardarlas como un modelo para futuras generaciones de imágenes. También se puede compartir el modelo con la comunidad, lo que amplía la capacidad de la herramienta y la hace más colaborativa.

¿Se puede comparar con Midjourney?

Son cosas diferentes. Midjourney requiere especificar todo en el prompt, y no permite usar otros modelos que no sean el suyo, pero los resultados son más atractivos, de eso no hay duda. Aunque Midjourney sigue siendo la herramienta líder en cuanto a la calidad de las imágenes generadas, la aparición de Leonardo AI es un gran avance en el campo de la inteligencia artificial y las imágenes generadas por computadora. La capacidad de entrenar modelos propios y la colaboración con la comunidad es algo que realmente la hace única.

Usé este prompt disponible Midjourney:

hombre geek con anteojos, cuerpo completo, hiperrealista + toma cinemática + fotos tomadas por ARRI, fotos tomadas por sony, fotos tomadas por canon, fotos tomadas por nikon, fotos tomadas por sony, fotos tomadas por hasselblad + increíblemente detallado, afilado, detalles + iluminación profesional, iluminación de fotografía + 50 mm, 80 mm, 100 m + galería lightroom + fotografías behance + unsplash –v 5 –s 750

y lo comparé con lo que generaría Leonardo.ai con estas características:

Como veis, aún está lejos de poder conseguir los resultados hiperrealistas de Midjourney v5, pero si lo comparamos con v4, la diferencia no es tanta:

Conclusión

Veo a Leonardo AI como una herramienta para diseñadores, que puedan crear sus modelos únicos para ir ejecutando su trabajo de forma más controlada, aunque ya sabemos que el uso final de cada herramienta no lo dicta la lógica.