Acer Swift 3 SF314-512, experiencia de uso

El Acer Swift 3 SF314-512 es un portátil compacto y ligera que he podido probar durante las últimas semanas.

Está diseñado para usuarios que buscan un equilibrio entre precio, rendimiento y portabilidad, sin ser excelente en nada pero notable en prácticamente todo.

Cuenta con una pantalla de 14 pulgadas, procesadores Intel Core de 12ª generación y una batería de 56 Wh. Aquí os dejo los detalles:

Especificaciones técnicas



El Acer Swift 3 SF314-512 viene equipado con un procesador Intel Core i5-1240P o i7-1260P, ambos con 4 núcleos de rendimiento, 8 núcleos de eficiencia y 16 hilos en total. La memoria RAM es de 16 GB LPDDR4x, y el almacenamiento es de 1 TB en un SSD PCIe Gen4. La pantalla es de 14 pulgadas con resolución Full HD, 300 nits de brillo y una cobertura del 99,4% sRGB.

Diseño

El diseño del Acer Swift 3 SF314-512 es bastante sencillo y minimalista, pero al mismo tiempo es elegante y moderno. La carcasa de aluminio gris plata le da un aspecto premium, y las líneas limpias y el delgado perfil lo hacen ver bastante atractivo. Es un portátil compacto y ligero, con un peso de alrededor de 1.3 kilogramos, lo que lo hace fácil de transportar.

Una de las cosas que más me gustó del diseño es la bisagra de 180 grados, que permite abrir la pantalla completamente para tener una mayor libertad de movimiento. También cuenta con un puerto USB-C en ambos lados, lo que facilita la conexión de dispositivos y la carga. Además, su tamaño es perfecto para ser transportado cómodamente en una mochila o bolso sin ocupar demasiado espacio.

Sin embargo, una de las desventajas del diseño es la posición de los altavoces. Estos se encuentran en la parte inferior del portátil, lo que hace que el sonido no se proyecte directamente hacia el usuario, sino hacia abajo. Esto puede ser un problema si se utiliza en superficies blandas, como en una cama o en un sofá, ya que el sonido puede ser amortiguado por el tejido y resultar en una experiencia auditiva mediocre.

Otro aspecto negativo es que los puertos USB-C no soportan Thunderbolt 4, lo que significa que no se pueden conectar dispositivos externos de alta velocidad, como discos duros SSD, a la máxima velocidad posible. Además, la tapa del portátil se raya y ensucia fácilmente, lo que puede ser un problema si se desea mantenerlo en buen estado estético a largo plazo.

Teclado y trackpad



El teclado del Acer Swift 3 SF314-512 es cómodo de usar, con teclas bien espaciadas y un recorrido satisfactorio. Además, cuenta con retroiluminación, lo que facilita su uso en condiciones de poca luz. El trackpad es grande y preciso, lo que hace que sea fácil de usar y mover el cursor con precisión.

Pantalla

Para aprovecharlo al máximo hay que tener la última versión de ARC Control, desde donde podemos definir variables diversa, como refresco de pantalla o posibilidad de eliminar fondo durante una videoconferencia.

La pantalla del Acer Swift 3 SF314-512 es una pantalla IPS de 14 pulgadas con una resolución de 1920 x 1080 píxeles y una tasa de refresco de 60 Hz. En términos generales, la pantalla es de buena calidad, con una buena precisión de color y un ángulo de visión amplio. Sin embargo, hay algunas áreas donde se queda un poco corta.

En primer lugar, el brillo máximo de la pantalla es de sólo 300 nits, lo que significa que puede ser un poco difícil de ver en condiciones de mucha luz. Si planeas usar la laptop al aire libre o en ambientes muy iluminados, puede que tengas problemas para ver bien la pantalla. Por otro lado, el panel es mate, lo que significa que no habrá reflejos que distraigan, lo que es una gran ventaja para aquellos que trabajan en áreas con mucha luz ambiental.

En cuanto a la cobertura del color, la pantalla del Swift 3 SF314-512 cubre el 99,4% del espacio de color sRGB, lo que es excelente para una laptop de este rango de precio. Sin embargo, la cobertura de AdobeRGB y DCI-P3 es más limitada, con sólo un 70,5% y un 73,1%, respectivamente. Si bien esta no es una gran preocupación para la mayoría de los usuarios, aquellos que trabajan con contenido multimedia o necesitan una pantalla con una gama de colores más amplia pueden preferir buscar una opción con una cobertura de color más amplia.

En cuanto al contraste, la pantalla tiene una relación de contraste de 1718:1, lo que significa que los negros son muy oscuros y los blancos son muy brillantes. Además, la uniformidad de la pantalla es excelente, sin puntos brillantes o oscuros en ninguna parte de la pantalla.

En general, la pantalla del Acer Swift 3 SF314-512 es de buena calidad y es adecuada para la mayoría de las tareas diarias, desde navegar por Internet hasta ver películas y trabajar en documentos.

Rendimiento

Podemos usar el panel de ARC Control para ver los detalles del rendimiento, tal y como se muestra en las capturas inferiores.

La unidad que probamos cuenta con un procesador Intel Alder Lake Core i5-1240P, 16 GB de RAM LPDDR4x y una unidad de almacenamiento SSD PCIe Gen4 de 1 TB. En el uso diario y en cargas prolongadas, el rendimiento es impresionante, y la GPU no decepciona en el día a día para tareas de edición de imagen o procesamiento de vídeo.

Si bien esta laptop no está diseñada específicamente para juegos, aún puede manejar juegos ligeros y antiguos sin problemas. Pude ejecutar juegos como Counter-Strike: Global Offensive sin problemas, pero no esperes jugar juegos modernos a altas velocidades de fotogramas con esta laptop, no es para eso.

Si usamos la información de userbenchmark queda claro que mi impresión no es subjetiva:

Comparación con otros modelos

En el segmento de laptops de unos mil euros, hay muchas opciones disponibles en la actualidad. El Acer Swift 3 SF314-512 es una buena opción para aquellos que buscan una laptop compacta y ligera para el uso diario. Sin embargo, hay opciones que ofrecen pantallas OLED superiores, pantallas IPS más brillantes, relaciones de aspecto 16:10 y una combinación de estas características. Por lo tanto, Acer debería ofrecer la opción de un panel mejor para esta serie.

Experiencia de uso

La experiencia de uso de la Acer Swift 3 SF314-512 es muy satisfactoria en general. Esta es una laptop compacta y ligera, fácil de llevar contigo a cualquier lugar, con un diseño elegante y sencillo, que cumple con las necesidades de cualquier usuario que busque un dispositivo para trabajar y realizar tareas cotidianas.

El teclado y el trackpad son muy cómodos y precisos, lo que permite una escritura fluida y una navegación suave por el sistema. Además, la pantalla es lo suficientemente brillante y con buena calidad de imagen para trabajar en interiores, aunque en exteriores en condiciones de mucha luz puede resultar un poco complicado.

En cuanto al hardware, la Acer Swift 3 SF314-512 es bastante potente gracias a su procesador Intel Alder Lake Core i5-1240P y sus 16 GB de RAM, lo que permite ejecutar diversas aplicaciones y programas sin problema. El almacenamiento es más que suficiente con un disco duro de 1 TB de PCIe gen4 SSD, aunque si necesitas más espacio podrás ampliarlo fácilmente.

En cuanto al rendimiento, la Acer Swift 3 SF314-512 se desempeña bastante bien, aunque su fuerte no es el gaming, ya que no cuenta con una tarjeta gráfica dedicada y la GPU integrada no es tan potente como otras opciones en el mercado. Sin embargo, si lo que buscas es una laptop para trabajar, esta es una excelente opción.

La batería, con una capacidad de 56 Wh, no es la más grande en el mercado, pero es suficiente para durar varias horas con un uso moderado. Además, la nueva carga rápida permite recargar la batería en poco tiempo.

Pros y contras

Entre sus ventajas, no podemos olvidar:

– Diseño ligero y compacto

– Buena selección de puertos y conectividad

– Teclado cómodo y retroiluminado

– Buen rendimiento en tareas cotidianas

– Niveles de ruido bajos en carga completa

– Pantalla de calidad, con buena precisión de color y buenos ángulos de visión

– Ventilación eficaz, lo que permite un buen rendimiento sostenido sin sobrecalentamiento

Lo que podría mejorar:

– La duración de la batería podría ser mejor, especialmente en tareas más exigentes

– La calidad del sonido de los altavoces podría ser mejor

– El brillo máximo de la pantalla podría ser mejor, especialmente para su uso en exteriores

– No hay opción de pantalla OLED

– No hay una opción de pantalla 16:10

– Los bordes de la pantalla son relativamente gruesos

Precio

El Acer Swift 3 SF314-512 está disponible por 1199 euros en diversas tiendas. Podéis verlo con detalle en acer.com.