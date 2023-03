Planificar un viaje se vuelve más fácil con la versión web de Google Maps

La mayoría usamos Google Maps desde el móvil para buscar información sobre lugares, negocios, ver el estado del tráfico y más. Pero si estamos planeando un itinerario de viaje, puede que prefiramos ir a su versión web.

Desde el ordenador puede que nos resulte más fácil desplazarnos por el mapa y planificar tranquilamente nuestro viaje. Una dinámica que puede resultarnos más práctica con la nuevas opciones que se están probando en Google Maps.

La versión web de Google Maps se actualiza con estas opciones

Algunos usuarios han comenzado a ver nuevas opciones en el panel lateral de la versión web de Google Maps.

Al abrir el panel lateral no solo se encuentran con las opciones que ya conocemos del menú, sino que se agrega a la barra los lugares que hemos visto recientemente en Maps. Esto te ahorra tener que buscar nuevamente un lugar, o tener que desplazarte entre tus marcadores para encontrar el lugar o la ciudad que viste unos minutos o semanas antes.

Cuando abres una de las ubicaciones que se destacan en la barra, no solo verás la ubicación en el mapa, sino que también abre la lista completa de ubicaciones recientes. Y si has estado activo buscando varias ubicaciones, por ejemplo, en tu lugar de destino o las ciudades que pasarás en tu viaje, tendrás una ayuda extra para que tantas ubicaciones no se vuelvan confusas.

Google Maps agrupará las ubicaciones por ciudad, así que solo tienes que buscar la zona que te interesa para que se despliegue una nueva lista con todas las ubicaciones recientes que pertenecen a ese lugar. Así que si has buscado hoteles, parques nacionales, museos, restaurantes en tu lugar de destino, verán que todas estas búsquedas están organizadas bajo la misma ubicación.

De esa forma, podrá desplazarte de un lugar otro en el mapa sin problemas. Una dinámica práctica y simple que te ahorrará tiempo cuando planifiques un viaje desde Google Maps.