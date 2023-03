Aquí 3 de las mejores aplicaciones con inteligencia artificial para remodelar y decorar tu casa

En la era digital en la que vivimos, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta sumamente útil para mejorar nuestras vidas y hacer tareas más fáciles. Solo hace falta ver el caso de ChatGPT, Dall-E 2 o Stable Diffusion, por ejemplo.

Por ese motivo es que hoy te queremos presentar 3 de las mejores aplicaciones con inteligencia artificial para ayudarte a diseñar tu hogar y hacerlo más hermoso y acogedor.

RoomGPT es una herramienta diseñada para ayudar a los usuarios a crear descripciones detalladas y atractivas de la casa o habitación de sus sueños. Entonces, simplemente ingresa la información básica de la habitación, como el tamaño, las comodidades y la ubicación, y RoomGPT se encargará del resto. Eso sí, ten en cuenta que RoomGPT tiene un límite de 3 imágenes diarias generadas por usuario.

Los pasos para utilizar correctamente esta herramienta son los siguientes:

– Entra en la web oficial de RoomGPT.

– En el apartado de Choose your room theme, escoge el tipo de decoración con el que deseas ver tu habitación. Puedes elegir entre moderno, vintage, profesional, minimalista, tropical, etc.

– Ahora en la pestaña de Choose your room type, elige el tipo de habitación que estás deseando decorar, ya sea sala de estar, tu dormitorio, oficina o sala de juegos, por ejemplo.

– Oprime ahora en el botón azul inferior que indica Upload an Image, para así subir una imagen de tu habitación y que así la plataforma pueda hacer su trabajo.

– Espera un poco y listo, ya deberías poder ver la habitación decorada y remodelada.

La aplicación que se lleva el segundo puesto de este top 3 es Interior AI, una tecnología que permite a los usuarios visualizar cómo quedaría un espacio interior antes de hacer cualquier cambio.

Y es que es gracias a la inteligencia artificial y la realidad virtual, que esta app puede crear modelos tridimensionales precisos de cualquier espacio, permitiéndole así a los usuarios experimentar con diferentes diseños de interiores en tiempo real. También ten en cuenta que solamente podrás producir 5 decoraciones gratis. Para utilizarla, solo deberás seguir los pasos que verás a continuación:

– Entra en la web de Interior AI y procede a registrar tu correo electrónico.

– Ve ahora a tu correo, ingresa al mail que te debe de haber llegado y pulsa sobre el enlace que allí se encuentra.

– Una vez dentro, oprime en Your current interior para subir la foto de la habitación que quieres remodelar y decorar. Aquí asegúrate de que la foto muestre la habitación en su totalidad, en un ángulo de 90° mirando hacia el fondo, ya sea hacia una pared o una ventana por ejemplo.

– Ahora configura los diferentes datos que verás en pantalla de la decoración que quieres y que esperas de la habitación. Cuando hayas hecho esto, pulsa en Render new idea.

– Eso sería todo. Si gustas descargar la imagen de alguna de las decoraciones que ves en pantalla, puedes poner el cursor sobre la imagen y oprimir en Download.

Homestyler es otra aplicación de diseño de interiores que utiliza inteligencia artificial para ayudarte a remodelar y decorar tu hogar. La aplicación es muy fácil de usar y cuenta con una amplia gama de características para ayudarte a visualizar tus ideas de diseño.

La aplicación como tal te permite tomar una foto de una habitación y luego superponer diferentes muebles y accesorios virtuales en la imagen. De esta manera, puedes ver cómo se verá la habitación una vez que hayas terminado de decorarla, algo así como las aplicaciones anteriores pero con su propio estilo. Puedes descargar esta app de forma gratuita, disponible tanto para móviles Android como para iOS.