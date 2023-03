Epic Games lanza un herramienta para crear juegos y experiencias dentro de Fortnite

Después de varios meses sin tener novedades, Epic Games ha compartido más detalles sobre Unreal Editor para Fortnite (UEFN), así como su fecha de lanzamiento.

Se trata de una nuevo editor que permitirá crear juegos y experiencias dentro de Fortnite aprovechando el potencial de todas las herramientas de Unreal Engine 5. Una nueva iniciativa que promete llevar el flujo de creación mucho más allá de lo que ofrece el modo Creativo.

Una aplicación de PC para crear y publicar juegos directamente en Fortnite

Epic Games quiere que sea mucho más fácil desarrollar juegos y crear experiencias dentro de Fortnite con su nueva propuesta: Unreal Editor para Fortnite (UEFN). Es una aplicación para PC que da todas las herramientas necesarias para realizar este proceso:

Con muchas de las potentes herramientas y procesos de trabajo de Unreal Engine 5 a tu disposición, como la importación de recursos personalizados, el modelado, los materiales y efectos visuales (VFX), Sequencer y Control Rig, tendrás todo un mundo nuevo de opciones para producir y publicar juegos y experiencias para Fortnite que podrán disfrutar millones de jugadores.

Si ya has probado el modo Creativo, no te resultarán desconocidas las funciones que propone UEFN, ya que se basa en su dinámica, aunque encontrarás algunas diferencias importantes. Por ejemplo, no podrás controlar el personaje durante el proceso de creación como sucede cuando editas y construyes tus islas.

Este editor o complemento te dará acceso a una serie de herramientas de Unreal Engine 5 y la posibilidad de probar cada proyecto en tiempo real. Por el momento, no encontrarás este complemento disponible en la tienda de Epic Games, ya que su lanzamiento será el próximo 22 de marzo a modo de versión de prueba.

Más allá de ser una iniciativa interesante para los jugadores, que abre un abanico de posibilidades, se convierte en una estrategia que posiciona a Epic Games al mismo nivel de Roblox con sus herramientas de desarrollo.