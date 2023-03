Cómo encontrar clientes de marketing digital en tu nueva ciudad

Si te acabas de mudar a una ciudad, y te faltan contactos para comenzar a tener una cartera de clientes aceptable, presta atención, porque te voy a indicar lo que me funcionó a mí cuando llegué a Barcelona.

En mi caso buscaba clientes que necesitaban mejor presencia en Internet,, ya sea con un nuevo sitio web, con optimización SEO o con presencia en redes sociales. Ya tenía mucha experiencia, más de 15 años trabajando con el tema, pero la mayoría de mis clientes estaban en Brasil, necesitaba «cultivarlos» aquí.

Estos son algunos pasos que te aconsejo para conseguir clientes para la creación de sitios web y gestión de redes sociales:

Con una estrategia bien ejecutada y adaptada a tus necesidades, podrás atraer a clientes locales.

Algo que funciona poco, pero a veces sí lo hace, es enviar emails a negocios que no tienen presencia digital. Si deseas hacer algo así, hay una serie de recomendaciones que puedo darte:

Recuerda que esta estrategia puede requerir tiempo y esfuerzo, y podrías enfrentarte a una tasa de respuesta baja. Sin embargo, si te enfocas en ofrecer valor y te posicionas como un recurso útil, es posible que consigas nuevos clientes a través de este enfoque.

Aquí te dejo la plantilla que usé al principio, cuando quise acercarme a restaurantes que no tenían ni web ni redes sociales:

Estimado [Nombre del propietario o gerente del restaurante],

Mi nombre es [Tu nombre], y soy un experto en diseño web y gestión de redes sociales con más de 20 años de experiencia en el campo. Me topé con [Nombre del restaurante] mientras buscaba lugares locales para disfrutar de una buena comida, y noté que aún no cuentan con un sitio web ni presencia activa en redes sociales.

Hoy en día, una presencia en línea sólida es fundamental para atraer y retener clientes. Un sitio web atractivo y fácil de navegar puede brindar a los visitantes información importante, como menús, horarios y detalles de contacto. Además, una presencia activa en redes sociales puede ayudar a generar interacción con los clientes, promocionar eventos y ofrecer promociones exclusivas.

Me gustaría ofrecer mis servicios para ayudar a [Nombre del restaurante] a establecer y mejorar su presencia en línea. Como especialista en diseño web y gestión de redes sociales, puedo proporcionar soluciones personalizadas que se ajusten a las necesidades específicas de su restaurante. Puede echar un vistazo a mi portafolio en línea aquí: [Enlace a tu portafolio o sitio web].

Entiendo que es posible que aún no estén seguros de dar el paso para invertir en un sitio web y en la gestión de redes sociales. Por eso, me gustaría ofrecerles una consulta gratuita en la que podamos discutir sus necesidades, objetivos y cómo mis servicios pueden beneficiar a [Nombre del restaurante]. Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo para programar una reunión o llamada en su conveniencia.

Agradezco su tiempo y consideración, y espero tener la oportunidad de trabajar con usted para llevar la presencia en línea de [Nombre del restaurante] al siguiente nivel. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo en [Tu correo electrónico] o [Tu número de teléfono].

Saludos cordiales,

[Tu nombre]

[Tu título o profesión]

[Tu sitio web o enlace al portafolio]

[Tus datos de contacto]