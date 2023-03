Cómo crecer en la nueva versión de Instagram

Instagram ha cambiado mucho en los últimos meses, en parte por su esfuerzo para competir con TikTok, dando más visibilidad a los Reels, eliminando la importancia del feed y centrándose mucho en las Stories.

Seguir publicando fotos no sirve para nada, y las Stories desaparecen si no las guardamos. Los seguidores pasan menos tiempo por publicación, y la competencia por la atención ha aumentado radicalmente.

Teniendo en cuenta todo este infierno… ¿cómo podemos crecer en Instagram? Ahora lo importante no es centrarse en cantidad de seguidores y sí en la fidelidad de los que ya tienes, así como en la visibilidad del contenido que tienes, ya que los Reels pueden llegar a mucha gente que no te sigue, igual que ocurre en TikTok.

Los diez mandamientos

Vamos a comenzar por los diez mandamientos:

1 – Usa emojis para llamar la atención: los emojis son una forma divertida y visual de llamar la atención de tus seguidores y hacer que tus publicaciones se destaquen en su feed.

2 – Utiliza hashtags creativos y relevantes: los hashtags pueden ayudar a que tus publicaciones sean descubiertas por usuarios que aún no te siguen. Asegúrate de utilizar hashtags relevantes para tu contenido y experimenta con hashtags más creativos y únicos para destacar aún más.

3 – Crea contenido en formato carrusel: los carruseles son una forma divertida de compartir múltiples imágenes y videos en una sola publicación. Además, los usuarios pueden desplazarse por el carrusel y pasar más tiempo interactuando con tu contenido.

4 – Usa Instagram Live: Instagram Live te permite conectarte en tiempo real con tus seguidores y crear una experiencia más personal y auténtica. Utiliza Instagram Live para hacer preguntas y respuestas, realizar tutoriales o simplemente mostrar tu día a día.

5 – Colabora con otros creadores de contenido: las colaboraciones con otros creadores de contenido pueden ayudarte a expandir tu alcance y llegar a una audiencia nueva y más amplia. Busca colaboradores con intereses similares y crea contenido juntos.

6 – Publica contenido detrás de cámaras: mostrar lo que sucede detrás de cámaras puede ser una forma divertida de humanizar tu marca y conectarte con tus seguidores de una manera más auténtica.

7 – Crea contenido interactivo: crea encuestas, preguntas o juegos en tus publicaciones para incentivar a tus seguidores a interactuar con tu contenido y aumentar tu engagement.

8 – Utiliza Instagram Reels: Instagram Reels es una función relativamente nueva que te permite crear videos cortos y divertidos con música y efectos. Utiliza esta función para mostrar tu creatividad y atraer a una audiencia nueva y más amplia.

9 – Crea una identidad visual coherente: asegúrate de que tu perfil tenga una identidad visual coherente y atractiva. Utiliza colores, fuentes y elementos visuales que se ajusten a tu marca y asegúrate de que tu contenido se vea consistente en todas tus publicaciones.

10 – Sé auténtico y honesto: por último, pero no menos importante, asegúrate de ser auténtico y honesto con tu contenido. Los usuarios de Instagram valoran la autenticidad y la transparencia, y pueden detectar fácilmente cuando algo no es auténtico o falso. Sé tú mismo y comparte contenido que refleje tu personalidad y valores.

Reels o Stories

Ambas opciones son importantes para tener éxito en Instagram, pero depende del objetivo que tengas en mente. Aquí te proporciono algunas consideraciones para ayudarte a decidir cuál de las dos opciones es mejor para ti:

– Alcance: En términos de alcance, los reels tienden a ser más efectivos que las stories. Los reels pueden aparecer en la pestaña de Explorar, lo que significa que podrían ser vistos por una audiencia mucho más amplia que las stories, que solo se muestran a los seguidores. Si quieres llegar a una audiencia más amplia, los reels pueden ser la mejor opción.

– Duración: Si el contenido que quieres compartir es corto y puede ser contado en 15 segundos o menos, las stories pueden ser una buena opción si ya tienes varios miles de seguidores. Si tu contenido necesita más tiempo para desarrollarse, entonces los reels pueden ser una mejor opción, ya que pueden durar hasta 60 segundos. También puedes publicar un reel y compartirlo como Storie, claro.

– Frecuencia: Si deseas publicar contenido con frecuencia, las stories pueden ser una mejor opción. Puedes publicar varias historias al día sin parecer demasiado repetitivo o spam. Por otro lado, publicar muchos reels en poco tiempo puede ser contraproducente.

– Objetivo: Si tu objetivo es crear una conexión más personal con tus seguidores, entonces las stories pueden ser la mejor opción. Las stories permiten mostrar momentos cotidianos de tu vida y detrás de cámaras, lo que puede ser más cercano y auténtico. Por otro lado, si tu objetivo es crear contenido más elaborado, con efectos especiales y edición, entonces los reels pueden ser la mejor opción.

No hay receta mágica, ya que no es lo mismo tener un Instagram de recetas que uno de tecnología, y no es lo mismo ser un joven de 20 años que un adulto de 70, por lo que hay que adaptarse, probar y analizar datos, que siempre es bueno.