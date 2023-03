Esta IA te sugiere recetas con los ingredientes que tienes en casa

Si tienes el eterno problema de no saber qué cocinar cuando llegas a casa, o buscas nuevas ideas en recetas para mejorar tu alimentación, te interesará conocer la dinámica que propone esta herramienta.

Es una web que se vale de IA para darte recomendaciones de recetas, planificar tus comidas, entre otras opciones. Y sí, puedes establecer diferentes criterios para que las recomendaciones se ajusten a tus necesidades.

Recetas recomendadas por IA

Si has dado vueltas por trucos y tutoriales de ChatGPT, seguro te has encontrado con ideas para pedirle a la IA recetas de comida siguiendo diferentes estilos, que te organice el menú semanal, recetas que tengan determinados ingredientes, etc.

Y si bien ChatGPT funciona de maravillas para esta tarea, también puedes tener en cuenta otras opciones. Por ejemplo, Chef GPT. Una plataforma, que también se vale de la IA, para ayudarte con sugerencias de recetas de comida.

La dinámica es simple, solo tienes que especificar qué ingredientes tienes en casa, qué artefacto usas para cocinar, cuánto tiempo quieres dedicar a esta receta, y qué tan bueno te consideras en la cocina. Una vez que tienes todos estos ítems completados, la IA te sugerirá una receta que se ajuste a tus criterios.

Por otro lado, si ya sabes lo que quieres cocinar, pero necesitas ayuda con los ingredientes y el paso a paso, entonces solo tienes que escoger el modo Básico. En este apartado escribe qué receta te interesa, para cuántas personas tienes que cocinar y si hay algún requerimiento dietético que se deba tener en cuenta. Teniendo en cuenta todos estos detalles, te mostrará la receta, con los ingredientes y las instrucciones.

Y si estás empezando una dieta, o quieres seguir un plan de alimentación determinado, puedes optar por escribir tus objetivos (calorías, proteínas, etc) para que las sugerencias respeten tus necesidades. Y por supuesto, también cuenta con la opción para planificar tus comidas durante la semana.

Un detalle a tener en cuenta es que el plan gratuito de Chef GPT no tiene acceso a todas las funciones que mencionamos, pero te permite generar hasta 5 recetas por mes, y dar un vistazo a su dinámica para ver si satisface a tus necesidades.