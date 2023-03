Google te ayuda a tener tus notas importantes siempre a mano en el móvil

Google Keep está sumando una nueva opción que te facilitará tener la lista de la compra, o cualquier nota importante, siempre a la vista en tu móvil.

Así que más allá de las funciones que ya conoces, ahora contarás con una dinámica que te permite personalizar la forma cómo usas los widgets de la app en el móvil.

Google Keep gana un nueva widget en Android para que tengas tu nota importante siempre a la vista

Hay muchas aplicaciones que nos permiten apuntar notas y gestionar las tareas. Y entre ellas, tenemos a Google Keep. Una de las favoritas entre aquellos que prefieren un estilo más minimalista, ya que permite mantener una dinámica simple.

Y si usas Google Keep en el móvil tienes un extra, ya que puedes valerte de los widgets para tener siempre a mano sus funciones y algunas de tus notas importantes. Por ejemplo, puedes usar el widget que te permite tener una colección, ya sean todas las notas, las notas fijadas o los recordatorios.

O puedes elegir el widget de acciones rápidas para tener en pantalla algunas de sus funciones más populares, como abrir una nota, crear una lista de verificación, grabar una nota de audio, entre otras opciones. Y ahora se agrega un tercer widget que te permite poner en la pantalla del móvil una nota única.

Es decir, podrás dedicar el widget para tener visible una sola nota. De esta forma, podrás tener siempre a mano esa lista de las compras, tus pendientes del día, un recordatorio, datos útiles, etc. Mucho más fácil que tener que abrir la app y buscar una nota específica.

Si aún no ves esta opción en tu móvil, no te preocupes, ya que llegará con la última actualización de Google Keep. Así que si aún no tienes la versión 5.23.082.02.90, tendrás que esperar que Google Play lance la actualización.