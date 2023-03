YouTube cambia la forma de mostrar publicidad en su versión de escritorio

Si no cuentas con una suscripción de YouTube, puede que la publicidad de la plataforma te tenga de cabeza. No solo tienes que lidiar con los vídeos que se pueden quitar después de los 5 segundos, sino que también con varios anuncios que se muestran en el reproductor de vídeo, y que no se pueden omitir.

Si bien la publicidad seguirá siendo un dolor de cabeza, YouTube quiere mejorar la experiencia de los usuarios desde su versión de escritorio, con un pequeño cambio en sus formatos publicitarios.

YouTube eliminará este tipo de anuncios de su versión de escritorio

Si miras vídeos en YouTube desde la computadora, más de una vez habrás visto esos anuncios que aparecen en la parte inferior. Se llaman «anuncios superpuestos» y solo están disponibles en la versión de escritorio de YouTube.

Si bien se pueden quitar después que pasan los segundos obligatorios, interfiere con el contenido, ya que aparecen cuando estamos reproduciendo el vídeo. Esta dinámica no será más una molestia, ya que este formato será eliminado de la plataforma el próximo mes:

A partir del 6 de abril de 2023, YouTube dejará de publicar anuncios superpuestos para mejorar la experiencia de los usuarios y optimizar los formatos de anuncios con mejor rendimiento en computadoras de escritorio y dispositivos móviles.

Una de las razones que menciona el equipo de YouTube para realizar es cambio es «mejorar la experiencia», ya que este formato resulta molesto para los usuarios. Así que ya no tendremos que lidiar con este tipo de anuncio tan invasivo en los vídeos de YouTube.

Y por otro lado, YouTube quiere centrarse en los formatos publicitarios con mejor rendimiento en los diferentes dispositivos. En cuanto a los creadores, menciona que no deben preocuparte por la eliminación de este tipo de anuncios, ya que planean reemplazarlos por otros formatos. Mientras tanto, el «impacto será limitado», refiriéndose a la monetización de los vídeos.