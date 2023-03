Figma Community 2.0: La actualización que busca equilibrar el intercambio de recursos creativos

Figma Community 2.0 es la actualización más reciente de la herramienta de diseño web que busca equilibrar el intercambio de recursos creativos. Desde su lanzamiento en 2019, Figma Community ha servido como una especie de portafolio donde los creadores podían compartir complementos, widgets y aplicaciones diversas que han creado, y otros podían usar y modificar de forma gratuita.

Sin embargo, la comunidad ha crecido de forma significativa y no sin frustraciones. A medida que los creadores empezaron a publicar complementos y widgets de pago que habían desarrollado durante un largo periodo de tiempo, Figma no contaba con un sistema de pago nativo, por lo que los creadores se veían obligados a enlazar a un sitio web de terceros para poder recibir pagos. Por otro lado, los usuarios no podían distinguir entre los complementos que eran gratuitos y los que eran de pago, lo que llevó a la confusión y frustración.

Una solución a las frustraciones

La actualización de Figma Community 2.0 busca solucionar estas frustraciones. En primer lugar, se han añadido etiquetas claras en la página principal para indicar si un complemento, widget o archivo es de pago o gratuito. En segundo lugar, se ha incorporado un sistema de pago nativo que permite a los creadores realizar un seguimiento de sus ganancias, transacciones y vistas en un nuevo panel personal. El objetivo de esta actualización es que los creadores sientan que vale la pena dedicar tiempo y recursos para crear mejores productos y que la comunidad pueda continuar creciendo.

Un proceso de mejora colaborativo

La actualización de Figma Community 2.0 ha sido un proceso de mejora colaborativo que ha durado un año. Se han tenido en cuenta las conversaciones individuales con los usuarios habituales, así como los tickets de soporte y los tweets. La plataforma actualizada se parece un poco a una tienda de aplicaciones nativa, aunque no es necesario descargar nada, ya que Figma se construyó bajo la promesa de que las descargas constantes son ineficientes y la colaboración debe tener lugar en la nube.

El equilibrio entre aplicaciones gratuitas y de pago

¿Podría la nueva plataforma, que facilita a los creadores la venta y a los compradores la compra, fomentar la creación de más widgets de pago en lugar de la mentalidad de código abierto y gratuito que Figma ha promovido? Figma no ha establecido un límite para la cantidad de aplicaciones en la plataforma que deberían ser gratuitas frente a las de pago, pero el equipo insiste en que la motivación de los creadores sigue siendo crear cosas gratuitas. La idea es seguir fomentando el intercambio de recursos creativos y evitar una inclinación hacia aplicaciones de pago en la plataforma.

Incentivar la creación de recursos gratuitos

Para incentivar a los creadores a seguir creando recursos gratuitos, Figma también está lanzando un fondo para creadores, que es un programa de subvenciones al que cualquier persona puede aplicar. Los montos variarán según la escala de la aplicación. Como explica Alina Luk, gerente de producto de Figma, «el fondo para creadores es realmente nuestra manera de apoyar a esas personas para que continúen haciendo lo que les gusta».

Por cada transacción de pago que ocurra en el sitio, Figma cobrará una tarifa del 15% para cubrir los costos transaccionales, un equipo de soporte y la monitorización de fraude y abuso. Sin embargo, los creadores pueden optar por seguir vendiendo externamente y etiquetar su aplicación de manera diferente en la página principal de la Comunidad.

Tenéis más información en figma.com y en este tweet de Figma, y acceder a figma.com/community para comenzar a usar esta nueva versión.