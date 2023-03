Amazon se encuentra cerrando ochos establecimientos Amazon Go en Estados Unidos

Ya estamos viendo como a lo largo de estos últimos meses, los distintos gigantes tecnológicas se encuentran inmersos en reestructuraciones diversas para hacer frente a la incertidumbre económica que se avecina.

Amazon es una de las que más reestructuraciones está llevando a cabo, sonando con creces los 18,000 despidos de principios de año, motivo que ha dado lugar a que la compañía haya decidido ahora paralizar la construcción de la que iba a ser su segunda sede, que hasta la pasada semana, se venía desarrollando en Virginia, Estados Unidos.



A esto hay que sumar los distintos cierres de establecimientos físicos tanto en los EE. UU. como en el Reino Unido, incluyendo las librerías Amazon Book, entre otras, sumándose ahora el cierre de una cantidad de tiendas sin cajero Amazon Go.

No será el fin de este concepto de tiendas

Según ha podido conocer medios como GeekWire, entre otros, Amazon se encuentra cerrando ocho establecimientos Amazon Go de forma permanente en Seattle, San Francisco y Nueva York, Estados Unidos, donde será el próximo 1 de abril el último día en el que los usuarios podrán seguir realizando compras.

Pero esto no significa que las tiendas Amazon Go vayan a desaparecer, todo lo contrario, ya que la compañía seguirá gestionando las tiendas Amazon Go que mantendrá abiertas, contando con más 20 en total, incluyendo la nueva tienda de Puyallup, Washington, de reciente apertura, aunque ahora será más precavida a la hora de elegir nuevas ubicaciones donde situar este concepto de comercios sin cajeros, con idea de seguir ampliando el número de tiendas.

Buscando ubicaciones más adecuadas para que Amazon Go llegue a su público

Según ha podido saber TechCrunch de parte de un portavoz de la compañía:

Como cualquier minorista físico, evaluamos periódicamente nuestra cartera de tiendas y tomamos decisiones de optimización en el camino. En este caso, hemos decidido cerrar una pequeña cantidad de tiendas Amazon Go en Seattle, la ciudad de Nueva York y San Francisco. Seguimos comprometidos con el formato Amazon Go, operamos más de 20 tiendas Amazon Go en los EE. UU. y continuaremos aprendiendo qué ubicaciones y características resuenan más con los clientes a medida que seguimos evolucionando nuestras tiendas Amazon Go

Amazon seguirá apostando por este concepto de tiendas sin cajero, como vemos, e incluso también está apostando por otros conceptos nuevos de comercio que, de momento, desconocemos en qué consistirán y como llegarán a funcionar.

Se puede entender que pese a lo novedoso, implantar tiendas Amazon Go no garantiza en sí mismo su éxito, debiéndose dar una serie de circunstancias que permitan su viabilidad, lo que nos hace pensar que el comercio tradicional no debería de llegar a temer a este tipo de establecimientos, ya que cada uno de ellos tendrá su público.