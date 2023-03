¡Vive y trabaja en España! Descubre el nuevo visado para nómadas digitales

¿Alguna vez has soñado con vivir en España mientras trabajas de forma remota para una empresa extranjera? Ahora es posible gracias al nuevo visado para nómadas digitales lanzado en enero de 2023 como parte de la Ley de Startups aprobada recientemente en el país. En este artículo, te contamos todo lo que necesitas saber sobre esta atractiva opción para trabajar y vivir en España como nómada digital.

¿Quiénes son elegibles para el visado para nómadas digitales en España?

El permiso está abierto a personas no pertenecientes a la UE/EEE que trabajen de forma remota, ya sea como autónomos o empleados. Los solicitantes deben trabajar principalmente para empresas no españolas, y las empresas españolas solo pueden ser responsables de un máximo del 20% de sus ingresos totales. Los solicitantes no pueden haber vivido en España en los cinco años anteriores a la solicitud y no pueden residir ilegalmente en el país durante el proceso de solicitud.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el visado para nómadas digitales en España?

Los solicitantes deben demostrar que han estado trabajando para sus clientes o empresa durante al menos tres meses antes de la solicitud, y la empresa para la que trabajan debe haber estado en funcionamiento durante al menos un año. También deben demostrar que pueden realizar su trabajo de forma remota.

En cuanto a los antecedentes, los solicitantes deben demostrar que tienen al menos tres años de experiencia laboral o ser graduados/postgraduados de universidades reconocidas, cursos de formación profesional o prestigiosas escuelas de negocios.

Es importante demostrar la autosuficiencia financiera. Para demostrar que pueden mantenerse a sí mismos en España, los solicitantes de la visa deben ganar el 200% del salario mínimo mensual del país. Actualmente, esto equivale a €2,334 al mes o €28,000 al año. Los cónyuges e hijos también pueden unirse a los titulares del visado en España, en cuyo caso se agrega un 25% adicional por cada miembro de la familia al ingreso umbral.

Finalmente, los solicitantes deben tener un historial delictivo limpio en los últimos cinco años y, por el momento, deben obtener un seguro de salud privado completo.

Duración del visado y proceso de solicitud

El permiso para nómadas digitales en España es válido originalmente por 12 meses o por la duración del período de empleo si es más corto que un año. Se puede renovar hasta por cinco años, momento en el que es posible solicitar la residencia permanente.

Los nómadas digitales interesados pueden solicitar el visado a través de un consulado o embajada en su país de origen o ingresar a España con un visado de turista y solicitarlo dentro de los primeros tres meses.

Los solicitantes deben proporcionar los siguientes documentos:

Copia completa del formulario de solicitud de visado nacional.

Pasaporte válido y dos fotos de pasaporte.

Prueba de empleo adecuado (contrato de trabajo y/o carta del empleador que confirme la actividad profesional remota).

Prueba de que la empresa/empleado ha estado activo durante al menos un año.

Prueba de ingresos (nóminas, contrato de trabajo, extractos bancarios).

Prueba de calificaciones (título universitario, certificado profesional o evidencia de al menos tres años de experiencia).

Prueba de seguro de salud autorizado para operar en España.

Certificados de antecedentes penales para los últimos cinco años.

Prueba de relación familiar con otros solicitantes (certificado de matrimonio, acta de nacimiento).

La tarifa de solicitud es de alrededor de €80, aunque la cifra exacta puede variar ligeramente según el país desde el que se aplique. El procesamiento del visado puede tardar entre 15 y 45 días.

¿Por qué España es una excelente opción para nómadas digitales?

Además de los requisitos del visado para nómadas digitales en España, el país ofrece una variedad de atractivos para los trabajadores remotos. España tiene algunos de los mejores servicios de Internet en Europa y un clima soleado y agradable durante todo el año. El costo de vida es razonable y la comida y los paisajes son impresionantes.

Por otro lado, España es un país con una rica historia y cultura, por lo que siempre habrá algo nuevo por descubrir.

Enlace: prie.comercio.gob.es.