Hisense 55U7HQ, opinión después de varias semanas

Hace algunas semanas devolví la TV Hisense 55U7HQ que me prestaron para hacer esta review, una TV de 55 pulgadas que me dejó un sabor de boca semejante al que me deja el cerdo al agridulce.

Es un modelo de gama media que busca combinar características de televisores avanzados con una relación calidad-precio favorable para los usuarios, cuesta unos 600 euros, bastante interesante para su tamaño. En este artículo, nos centraremos en revisar las especificaciones, la calidad de imagen y sonido, y los puntos fuertes que presenta este televisor.

En resumen os podéis quedar con que el Hisense 55U7HQ es ideal para aquellos que buscan una televisión de gama media con características de televisores avanzados, con una buena relación calidad-precio sin pedir mucho a la calidad de imagen. Aunque llega a 4K y tiene buena frecuencia, no podrá nunca compararse con las TVs OLED que le doblan el precio.

Diseño



En cuanto al diseño, el Hisense 55U7HQ presenta un aspecto moderno y elegante, con bordes delgados que permiten una mejor exposición de la pantalla. El soporte central en forma de U es bastante estable y se puede extraer para colgar el televisor en la pared utilizando un soporte VESA compatible.

La parte trasera del televisor es un poco más voluminosa en la parte inferior, lo que permite colocar los conectores y entradas sin que queden sobresaliendo. Aunque los materiales de construcción no son de la más alta calidad, el televisor en general parece bien construido y duradero.



El mando a distancia es moderno e intuitivo.

En cuanto a la versión de 55 pulgadas, el tamaño es adecuado para colocar en habitaciones o salas medianas o grandes. El diseño en general puede ser considerado como simple, pero atractivo, y es adecuado para cualquier ambiente.

Especificaciones

El Hisense 55U7HQ cuenta con una pantalla de 55 pulgadas con resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles) y una relación de aspecto de 16:9. La frecuencia de actualización es de 48Hz a 120Hz (sí, es buena para jugar) y cuenta con retroiluminación Direct LED. Además, el televisor tiene un Smart TV VIDAA U6.0, Wifi integrado, Bluetooth, 2 puertos USB, 3 entradas HDMI, 1 puerto Ethernet, entre otros.

Tecnología ULED

ULED es una tecnología de pantalla desarrollada por Hisense que combina retroiluminación LED y un panel VA (algunos modelos utilizan panel IPS) para ofrecer una calidad de imagen mejorada. Los televisores ULED de Hisense utilizan un panel VA para mejorar los niveles de contraste y el rendimiento en entornos oscuros, ya que este tipo de panel tiene la capacidad de bloquear la luz de fondo en las áreas oscuras de la imagen, lo que resulta en negros más profundos y colores más vibrantes. Además, la tecnología ULED también utiliza algoritmos de procesamiento de imágenes avanzados para mejorar la claridad y la nitidez de las imágenes.

Qué es un panel VA

Un panel VA (Vertical Alignment) es un tipo de panel utilizado en televisores y monitores LCD. Este tipo de panel se caracteriza por tener una alta relación de contraste, lo que significa que es capaz de mostrar negros más profundos y blancos más brillantes en comparación con otros tipos de paneles LCD. Además, los paneles VA también tienen un ángulo de visión más amplio que los paneles TN, lo que significa que las imágenes en pantalla mantienen su calidad y color incluso cuando se ven desde un ángulo diferente al frente.

Sin embargo, los paneles VA también tienen algunas desventajas. Por ejemplo, su tiempo de respuesta puede ser más lento que otros tipos de paneles, lo que puede resultar en un mayor desenfoque en las escenas con mucho movimiento. También puede haber algunos problemas de «blooming» o halo de luz en áreas de la pantalla que deben aparecer oscuras. En general, los paneles VA son una buena opción para aquellos que buscan una calidad de imagen superior con un ángulo de visión amplio, pero pueden no ser la mejor opción para aquellos que buscan una respuesta rápida en escenas de mucho movimiento o para aquellos que buscan la mejor calidad de imagen posible.

Calidad de Imagen en entornos con mucha luz y con poca luz



La calidad de imagen del Hisense 55U7HQ es buena, aunque no excepcional. En entornos con mucha luz, la retroiluminación Direct LED y el panel VA permiten una mejor nitidez en la imagen y el brillo, aunque puede presentar ciertas fugas de luz desde los laterales. En entornos con poca luz, la falta de atenuación local puede afectar la calidad de la imagen, pero ofrece una resolución 4K que mejora los detalles para una mejor visualización.

En general hay buena nitidez en la imagen y el brillo (de hasta 600 nits), pero le falta vida a los colores, y el negro es poco negro, supongo que estoy acostumbrado a mi LG OLED y se nota mucho el cambio.

Calidad de Sonido

La calidad de sonido del Hisense 55U7HQ es aceptable, aunque tampoco es excepcional. Cuenta con dos altavoces que en conjunto alcanzan una potencia de 16W, lo que puede ser insuficiente para aquellos que buscan una experiencia envolvente. Sin embargo, cuenta con tecnologías como Dolby Atmos y Dolby Audio que buscan mejorar la experiencia auditiva. Si tenéis una barra de sonido externa, tendréis la calidad garantizada.

Puntos fuertes

El Hisense 55U7HQ cuenta con varios puntos fuertes, como su resolución 4K Ultra HD y su frecuencia de actualización de hasta 120Hz. Además, cuenta con tecnologías como HDR10, HLG y Dolby Vision, y su Smart TV VIDAA U6.0 es bastante aceptable en cuanto a rendimiento y seguridad. También es ideal para jugar, gracias a su compatibilidad con AMD FreeSync Premium y Game Mode Pro.



Puntos débiles

A pesar de los muchos puntos fuertes del Hisense 55U7HQ, también existen algunos aspectos en los que podría mejorar. A continuación, destacamos algunos de sus puntos débiles que he ido comentando antes:

– Aunque el televisor cuenta con tecnología Full Array Local Dimming (FALD) que permite un control más preciso de la retroiluminación, el número de zonas es limitado. Esto significa que en escenas oscuras, algunos sectores de la pantalla pueden mostrar una iluminación no uniforme o «blooming».

– Contraste limitado: El panel VA utilizado en este televisor tiene un contraste limitado en comparación con los paneles OLED o QLED de gama alta. Esto se traduce en una menor profundidad de negro y menos detalle en las sombras.

– Ángulos de visión estrechos: Al tratarse de un panel VA, los ángulos de visión son más estrechos que en paneles IPS o OLED, lo que puede ser un problema si se quiere ver el televisor desde un ángulo amplio.

– Sistema operativo limitado: Aunque el sistema operativo VIDAA de Hisense ha mejorado en los últimos años, aún se encuentra por detrás de otros sistemas como Tizen o webOS en términos de facilidad de uso y cantidad de aplicaciones disponibles.



– Sonido básico: A pesar de contar con tecnologías como Dolby Atmos, el sistema de altavoces integrado tiene una potencia limitada y no ofrece la misma calidad que una barra de sonido dedicada.

Conclusión

Si queréis una TV grande, que sea buena para jugar y llevarla a 120Hz, y no sois muy exigentes con la calidad de colores y con el brillo en general, es una buena compra, ya que por ese precio, y de 55 pulgadas, es difícil conseguir algo mejor.

Enlace: 600 euros en Amazon.