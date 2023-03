Soluciones que puedes probar si tu móvil envía vídeos y fotos borrosas

¿Las fotos o vídeos que le has enviado a algún contacto se ven muy borrosas? Pues esto es algo sumamente común que se puede llegar a producir por diversos factores, y precisamente por ese motivo, es que el día de hoy venimos a hablarte de este tema en cuestión.

Y como esto puede ocurrir por diferentes factores, también hay maneras de arreglarlo para enviar tus fotos y vídeos lo más nítidos posible y que pierdan la menor calidad que se pueda, así que acompáñanos que a continuación vamos a debatir las diversas soluciones que hay para esto.

Revisa la cámara de tu smartphone

Antes de comentar cualquier otro punto, lo primero es revisar que la cámara de tu móvil no tenga ningún problema a la hora de sacar una foto o grabar un vídeo. Para ello, puedes pasar a verificar tu galería y ver si las últimas fotos o vídeos que has sacado se ven borrosos o de alguna manera defectuosos. Luego de esto, pasa directamente a la cámara del móvil para comprobar que todo esté bien y que no haya deficiencia de calidad.

Cuidado con la compresión que hace Google Fotos

Muy bien se sabe que Google Fotos suele hacer una compresión de tus imágenes para conseguir que su peso disminuya, a expensas de bajar la calidad de las mismas. Dicho esto, puede que la compresión sea lo que esté dañando algunos de tus archivos.

Entonces para cuando vayas a seleccionar tus fotos o vídeos, lo mejor será que escojas el archivo de Tamaño real (el archivo a su máxima calidad) y no el de Tamaño grande (el archivo está comprimido).

Usa WhatsApp para enviar archivos a máxima calidad

WhatsApp es una app que sirve para enviar todos los vídeos y fotos que desees a tus contactos, y aunque por defecto la propia aplicación comprime los archivos para que pesen menos cuando se vayan a enviar (y que por tanto se vean peor), esto es algo que puedes configurar desde sus propios ajustes. Para ello será necesario que hagas lo siguiente:

– Entra en la aplicación de WhatsApp.

– Ingresa al chat en cuestión donde deseas enviar los archivos completos y no comprimidos.

– Pulsa en el botón del clip para desplegar las diversas opciones de envío y presiona sobre la opción de Documento.

– Cuando se abra el explorador de archivos de Android, selecciona la imagen que quieras y envíala. Ten en cuenta que esta es la única forma de enviar fotos a máxima calidad vía WhatsApp.

Envía fotos y vídeos desde Telegram

Una opción que puede llegar a ser mucho mejor que la de WhatsApp, es la Telegram. De hecho, es posible enviar fotos o vídeos sin compresión desde la propia galería. ¿Quieres enviar el contenido por acá? Pues bueno, entra en el chat de la persona a la que le enviarás las fotos o vídeos en cuestión y pulsa en el símbolo del clip, el cual se muestra en la parte inferior de tu pantalla.

Cuando se despliegue el menú, escoge el material y luego oprime en los tres puntos verticales. Por último, pulsa sobre la pestaña de Como archivos y listo, Telegram enviará los archivos sin comprimir. Aquí siendo sinceros, se logran ver mejores resultados en comparación a WhatsApp.