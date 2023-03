Instagram extiende sus herramientas de verificación de edad

El año pasado, Instagram comenzó a implementar sus herramientas de verificación de edad. En una etapa inicial, empezó a modo de prueba en Estados Unidos, y luego se fue extendiendo a algunos países.

Y ahora en una nueva actualización, Instagram está llevando estas herramientas de verificación a más países de Europa, Canadá, Corea del Sur, México, Australia y Japón. Y planean extenderlo aún más en los próximos meses.

Así funcionan las herramientas de verificación de identidad de Instagram

Recordemos que esta dinámica para la verificación de edad consiste en dar al usuario diferentes formas de demostrar que tienen la edad que registran en la red social. Por ejemplo, pueden verificar su edad mediante una identificación oficial como un carnet de identidad, el pasaporte, licencia de conducir, etc.

Si el usuario opta por esta opción, Instagram conservará estos datos en sus servidores durante 30 días y luego lo eliminará de forma definitiva. Y si el usuario no quiere usar este método, puede optar por algunas de las otras dos opciones. Por ejemplo, mediante un vídeo selfie.

Mediante este vídeo, una empresa de identidad digital asociada a Instagram puede comprobar la edad del usuario usando IA. Y tal como sucede con los datos de la identificación oficial, se elimina el contenido enviado por el usuario cuando finaliza el proceso de verificación.

Por otro lado, si no quiere usar esas herramientas para no brindar ningún dato personal adicional a Instagram, se usará la tercera opción: «Respaldo social». Es decir, puede pedir a tres de sus seguidores que confirmen su edad. Por supuesto, estos contactos deben cumplir con una serie de requisitos.

Este proceso es un poco más lento, ya que tendrás que esperar que Instagram les envía la solicitud a tus amigos, y que estos confirmen tu edad en un plazo de tres días. Esto no significa que deban escribir tu edad exacta, sino que tendrán que elegir entre las opciones (diferentes rangos de edad, No estoy seguro, etc) que les presentará Instagram.