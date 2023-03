Este juego de Pokémon te ayudará a tener buenos hábitos de sueño

Allá por el 2019, The Pokémon Company anunció un juego que llegaría a los móviles, y que apostaría por una dinámica completamente diferente a Pokémon Go. Con Pokémon Go tenías que moverte por todos lados, y con este nuevo juego la propuesta era al revés.

Se trata de Pokémon Sleep. Un juego que vuelve a ser noticia, ya que anunciaron que llegará a los móviles en los próximos meses. Te contamos de qué se trata.

Así es Pokémon Sleep, el juego que llegará a iOS y Android

Otra de las novedades que se anunció en Pokémon Presents tiene que ver con Pokémon Sleep y su próximo lanzamiento en dispositivos móviles iOS y Android.

Si echas un vistazo al trailer, verás que todo se desarrolla en una isla donde se encuentra Snorlax y el profesor Neroli, que investiga cómo duermen los Pokémon. Para ser parte del juego solo tienes que dormir. Y para que no hagas trampa, y el juego pueda analizar tus hábitos de sueño, te pedirá que dejes el móvil cerca de la almohada cuando vayas a dormir.

Tal como realiza cualquier rastreador de sueño, se registrarán y analizarán tus ciclos de sueño. Y según tus hábitos de sueño, tu descanso se clasificará en ligero, medio y profundo. Y ahora es cuando los Pokémon entran en acción, ya que aquellos que tengan tu mismo patrón de juego se mostrarán junto al protagonista, entre otras sorpresas.

Y por supuesto, conocer tus hábitos te ayudará a saber si necesitas darles más atención para tener una mejor calidad de sueño. Si bien no han mencionado una fecha específica de lanzamiento, sí ha quedado confirmado que llegará a los dispositivos iOS y Android durante este año.

Así que habrá que esperar a futuros anuncios para conocer más detalles de su lanzamiento en App Store y Google Play.