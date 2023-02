Nueva iniciativa para proteger a los jóvenes de la difusión de imágenes íntimas en línea

Las redes sociales actuales están en el punto de mira de la sociedad por los problemas que ha conllevado utilizarlas, sobre todo, entre los más jóvenes. Meta, la compañía matriz de Facebook, acaba de dar un paso más en la protección de la intimidad de las personas más jóvenes entrando a formar parte como miembros fundadores de Take It Down, una nueva plataforma de la National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organización de protección infantil más grande e influyente de los Estados Unidos, con la que frenar y eliminar la circulación pública de imágenes íntimas de personas jóvenes.

Meta dice que Take It Down permitirá a los jóvenes recuperar el control de sus imágenes íntimas compartidas simplemente entrando en TakeItDown.NCMEC.org y seguir las instrucciones para la búsqueda proactiva de sus imágenes íntimas a través de las aplicaciones participantes.



Para ello, Take It Down asigna un valor hash a la imagen o vídeo de forma privada directamente en el propio dispositivo de la persona interesada, preservando la privacidad y seguridad, evitando tener que enviar el archivo de la imagen o vídeo en sí, haciendo uso únicamente de las huellas digitales hash.

Ese hash asignado será enviado al NCMEC para que empresas como Meta la tengan en consideración para que, en caso de encontrar copias de la imagen o vídeo, proceder a su inmediata eliminación ee impedir que lleguen a publicarse copias en el futuro.

Además de Facebook e Instagram, de Meta, la nueva plataforma también se encuentra presente en Yubo, OnlyFans y Pornhub, plataformas sociales propiedad de Mindgeek.

Una herramienta disponible para todos

En un principio, podrán hacer uso de Take It Down menores de 18 años preocupados por su imagen haya sido o pueda ser publicada, padres o adultos de confianza en nombre de un joven, y llamativamente también adultos preocupados por imágenes que les hayan llegado a tomar cuando tenían menos de 18 años.

Meta dice que Take It Down se basa en el éxito de plataformas como StopNCII, la cual lanzaron en 2021 con la colaboración de South West Grid for Learning (SWGfL) y más de 70 ONG en todo el mundo, que ayudó a detener la difusión de imágenes íntimas en línea de adultos como parte de una práctica llamada «pornografía de venganza».

Se trata de una iniciativa, que los usuarios ya podrán encontrar integradas dentro de Facebook e Instagram, y que forma parte de las más de 30 herramientas que la compañía ha desarrollado para proteger la seguridad y privacidad de menores y de sus familias, junto a los numerosos recursos enfocados tanto a menores como a los padres.

Meta recuerda iniciativas como:

En Instagram, recientemente introdujimos nuevas funciones para dificultar aún más que los adultos sospechosos interactúen con los adolescentes. Ahora, estos adultos ya no podrán ver las cuentas de adolescentes cuando se desplazan por la lista de personas a las que les ha gustado una publicación o cuando miran la lista de Seguidores o Siguiendo de una cuenta

Más información: Meta

Enlace: Take It Down