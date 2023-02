15 trucos poco conocidos de Google Maps

Google Maps es una enorme plataforma que usamos prácticamente a diario, pero tiene tantas funcionalidades que muchas veces nos quedamos con lo básico, ignorando todo lo que podemos hacer con ella.

En este artículo os mostraré 15 cosas que pocos saben, aunque seguramente tú, lector incansable de WWWhatsnew, ya conoces la mayoría (compártelo con los amigos, que es posible que ellos no lo sepan).

1 – Descarga mapas para usar sin conexión: Puedes descargar mapas de una zona específica para usar sin conexión a internet. Solo tienes que buscar el área que deseas guardar, tocar «Descargar» y listo.

2 – Mide la distancia entre dos puntos: Puedes medir la distancia entre dos puntos haciendo una pulsación larga en el mapa en el primer punto, luego selecciona «Medir distancia» y sigue añadiendo puntos para obtener la medida deseada.

3 – Encuentra puntos de interés cercanos: Puedes buscar puntos de interés cercanos, como restaurantes o estaciones de servicio, haciendo una búsqueda y seleccionando «Explorar cercanos» en la sección de resultados.

4 – Agrega una parada intermedia a la ruta: Si estás navegando en una ruta y necesitas hacer una parada intermedia, solo tienes que tocar los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccionar «Agregar parada».

5 – Comparte tu ubicación en tiempo real: Puedes compartir tu ubicación en tiempo real con amigos o familiares durante un período determinado. Solo tienes que abrir el menú lateral, seleccionar «Compartir ubicación» y elegir con quién deseas compartir.

6 – Evita los peajes y las autopistas: Si prefieres evitar los peajes y las autopistas en tus rutas, solo tienes que ir a «Configuración» y seleccionar «Rutas sin peajes» o «Rutas sin autopistas».

7 – Agrega una etiqueta personalizada a una ubicación: Puedes agregar una etiqueta personalizada a una ubicación que hayas guardado. Solo tienes que abrir la ubicación, tocar «Etiqueta» y agregar el nombre que desees.

8 – Explora el espacio en 3D: Puedes ver edificios y paisajes en 3D haciendo zoom en el mapa y seleccionando «3D» en la esquina inferior derecha de la pantalla.

9 – Agrega fotos y opiniones de lugares: Puedes agregar fotos y opiniones de lugares que hayas visitado para ayudar a otros usuarios a conocerlos mejor.

10 – Crea listas de lugares para visitar: Puedes crear listas de lugares que desees visitar y compartirlas con amigos o familiares. Solo tienes que tocar el botón de guardar y seleccionar «Crear una nueva lista».

11 – Establece una hora de llegada: Puedes establecer una hora de llegada para una ruta que estés navegando. Solo tienes que tocar los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccionar «Establecer hora de llegada».

12 – Guarda tu ubicación de estacionamiento: Si has estacionado en un lugar desconocido, puedes guardar la ubicación de estacionamiento para encontrarlo más tarde. Solo tienes que abrir el menú lateral y seleccionar «Guardar ubicación de estacionamiento». En mi caso uso «OK Google, he aparcado aquí», y luego le pregunto «OK, Google, ¿dónde he aparcado?»

13 – Utiliza Google Maps en modo incógnito: Puedes utilizar Google Maps en modo incógnito para que no se guarden tus búsquedas o ubicaciones. Solo tienes que abrir el menú lateral y seleccionar «Activar modo incógnito».

14 – Añade un atajo de Google Maps en la pantalla de inicio: Puedes añadir un atajo de Google Maps en la pantalla de inicio de tu dispositivo para acceder rápidamente a la aplicación. Solo tienes que ir a la pantalla de inicio, pulsar y mantener presionado en un espacio vacío y seleccionar «Widgets». Luego, selecciona el widget de Google Maps y colócalo en la pantalla de inicio.

15 – Obtén direcciones para diferentes medios de transporte: Puedes obtener direcciones para diferentes medios de transporte, como bicicleta, transporte público o caminando, seleccionando la opción correspondiente en la barra de navegación.

Ya estamos preparando un vídeo con estos y más consejos. Estad atentos a nuestro Youtube.