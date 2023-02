TCL NXTPAPER 11, la tableta antirreflejo, con tecnología NXTPAPER, que he probado en el MWC23

Cuando leo en un Kindle puedo estar fácilmente horas y horas sin que los ojos se quejen. algo no posible con un móvil o tableta tradicional. Eso es debido a la tinta electrónica, a cómo funcionan las pantallas de tinta electrónica, imposible de imitar en una tableta.

El caso es que TCL tiene una solución igual de agradable para la lectura, pero adaptable a móviles y ordenadores portátiles. Me lo mostraron en el MWC23, y realmente me ha sorprendido lo que he visto.

La tecnología NXTPAPER ya la conocía con su tableta actual, pero ahora han lanzado un modelo de 11 pulgadas, con Android, aunque en el stand también he visto un portátil con Windows que usa la misma tecnología, incluso un móvil prototipo con NXTPAPER.

En este vídeo os presento todos los dispositivos con NXTPAPER que han presentado:

TCL NXTPAPER 11

Se trata de una tablet con pantalla 2K, batería de 800 mAh y Android 13, pensada para la productividad y el entretenimiento.

Diseño

La TCL NXTPAPER 11 tiene una trasera acabada en metal y un módulo de cámara similar al de un móvil, situado en una esquina. Con un perfil de 6,9 mm, es bastante delgada, y su peso es de 462 gramos. En horizontal, tiene dos altavoces a cada lado.

Pantalla

La pantalla es uno de los puntos fuertes de la TCL NXTPAPER 11. Tiene 11 pulgadas, el panel es IPS y cuenta con una resolución 2K de 2.000 x 1.200 píxeles. Además, está provista de la tecnología NXTPAPER 2.0, que permite un alto brillo para todo tipo de situaciones y cambia automáticamente la temperatura de color para adaptarse a distintos ambientes. También tiene una sensibilidad de 4.096 niveles, que se puede aprovechar con el T-pen, vendido por separado.

Procesador y software

La TCL NXTPAPER 11 cuenta con un procesador MediaTek Helio P60T, un SoC de ocho núcleos que cuenta con la GPU PowerVR GE8320. En cuanto al software, viene con Android 13, lo que la convierte en una de las primeras tablets en incluir esta versión del sistema operativo.

Cámaras

La TCL NXTPAPER 11 tiene una cámara trasera de 8 MP con autoenfoque y una cámara frontal de 8 MP con un ángulo de 100º. La cámara trasera está situada en el módulo de cámara, mientras que la frontal está escondida en los marcos.

Batería y conectividad

La batería de la TCL NXTPAPER 11 es de 8.000 mAh y tiene tecnología de carga rápida de 9 V y 2 A. Además, cuenta con Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac y Bluetooth 5.0, así como ampliación con tarjetas microSD, T-Pen opcional y cuatro altavoces.

Disponibilidad y precio

La TCL NXTPAPER 11 estará disponible en España en mayo de 2023, pero el precio aún no ha sido anunciado.