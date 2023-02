4 consolas retro que puedes emular desde tu dispositivo Android

Si te gusta el tema de los juegos móviles, seguro habrás escuchado que es posible emular diversas consolas retro sin ningún problema desde un dispositivo Android, y sí, afortunadamente esto es posible sin muchas complicaciones.

De hecho, estos emuladores como tal no son algo nuevo ni mucho menos pero para darle un toque interesante a este artículo, hemos recopilado hasta 4 emuladores de consolas retro que seguramente no sabías que podías probar desde tu smartphone Android, así que sin mucho más que agregar, vamos a por ello.

Neo Geo Pocket Color

Neo Geo Pocket Color es un emulador que te permitirá disfrutar de la súper conocida Neo Geo, esa consola de cuarta generación fabricada por SNK en los años 90 donde tuvo un gran impacto en el mercado. Incluso, llegó a ser un sistema bastante codiciado y costoso, que curiosamente hoy resulta ser también así, puesto que tanto las máquinas como los juegos pueden llegar a valer cantidades astronómicas de dinero.

En vista de ello, SNK optó por lanzar la Neo Geo Pocket, una consola portátil que llegaba a correr diversos juegos de calidad como Sonic Pocket Adventure, Metal Slug 1st Mission, SNK vs Capcom o King of Fighters Pocket, por ejemplo. Entonces, en caso de que desees emular esta consola de manera gratuita en tu móvil, nuestra recomendación es que descargues RetroArch Plus en la Google Play.

TurboGrafx 16

Nos vamos ahora con una consola de algunos años antes, una que fue el puente entre la 3.ª y la 4.ª generación de consolas, estamos hablando de la TurboGrafx 16. Básicamente, podemos decir que hablamos de una consola que se posiciona entre la Super Nintendo y la NES en base a su potencia y calidad gráfica en general que permite disfrutar de clásicos como R-Type, Bonk’s Adventure o Wonder Boy III.

Para móviles Android hay un emulador muy bueno de la TurboGrafx 16 llamado PC.Emu, el cual funciona perfectamente y te permitirá disfrutar de los juegos como en los tiempos de antes, aunque eso sí, es de pago (3,99 euros).

Sega Saturn

Llega la hora de hablar de la Sega Saturn, una consola que a pesar de no tener mucha repercusión en cuanto a ventas fuera de Japón por diversos motivos, sí que presentó una amplia variedad de juegos de muy buena calidad (Sega Rally, Daytona USA, Virtua Fighter o Panzer Dragoon) que hoy puedes probar desde tu móvil Android a través del emulador Yaba Sanshiro 2, el cual puedes conseguirlo totalmente en la Google Play.

Nokia N Gage

Puede que este sea el emulador que más extraño te parezca teniendo en cuenta a la consola que está emulando, es decir, al Nokia N Gage. Hablamos de una especie de móvil-consola de Nokia que fue lanzado en 2003 y que, lamentablemente para este, no pudo competir con las otras consolas del momento (la Nintendo DS y la PSP).

Sin embargo y a pesar de todos los problemas que se le presentaron, tuvo varios títulos buenos, de entre los que destacan Tony Hawk’s Pro Skater, Tomb Raider y The Sims Bustin’ Out, por ejemplo. Por si deseas sentir la experiencia de jugar con uno de estos dispositivos, puedes descargar el emulador EKA2L1 que es gratuito y que lo puedes encontrar en la Google Play.