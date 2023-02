Así es la nueva plataforma descentralizada para comunidades del fundador de Houseparty

Con la tendencia creciente de los proyectos Web3, Ben Rubin, fundador de las plataformas sociales móviles Meerkat, enfocada en las transmisiones en vivo, y Houseparty, enfocada en las llamada de vídeo, y viendo el fatal destino de las mismas, llegó a sumarse a esta tendencia hasta llegar a formar parte de un equipo de desarrolladores de iniciativas web3 llamada Here Not There Labs.

A través de la misma, Rubin está presentando ahora su nuevo proyecto llamado Towns, un protocolo y una plataforma de chat basada en la web que llega «para que las comunidades en línea construyan mejores ciudades natales en Internet», y cuyos miembros de las comunidades pasan a «ser verdaderamente dueños de sus plazas y comunicarse libremente con un protocolo de chat encriptado de extremo a extremo completamente descentralizado propiedad de la gente».



Dando los primeros pasos

Towns llega ahora en fase alfa, disponible por invitación, donde los usuarios tendrán que iniciar sesión a través de su billetera criptográfica, pudiendo actuar según un sistema de contratos inteligentes basado en Ethereum que, según Here Not There Lab son «extensibles, componibles y actualizables», posibilita que las propias comunidades puedan redactar sus propias normas de participación, incluyendo aspectos como quienes pueden llegar a formar parte, de qué manera, y si se permite la monetización dentro de las mismas.

Esto en principio podrá atraer mayormente a los usuarios que se muestren entusiastas en el mundo de la criptografia, aunque Towns lanzará más adelante una versión beta, precisamente para el mes de septiembre, y permitirá que puedan llegar un mayor número de usuarios gracias a la futura introducción de Passkeys, la novedosa tecnología de inicio de sesión de Apple.

Rubin señala a TechCrunch que:

Este no es solo un proyecto criptográfico, es una nueva forma de pensar en las redes sociales como una red que es propiedad y está operada por sus integrantes. Y creo que eso es muy emocionante para mí, especialmente por la experiencia que tuve con Meerkat y luego con Houseparty, donde muchos de nosotros no queríamos vender… Pero no gobernamos nuestro propio producto en [ese] punto y ese es un producto que llegó a 150 millones de usuarios.

Aspirando a ser plataforma de chat autogestionada y libre de censuras

Por ahora, el backend de Towns funcionará de manera centralizada mientras se desarrolla el protocolo para luego pasar a un sistema de prueba de participación al estilo Ethereum 2.0 con el tiempo, estando gestionado en un principio por Here Not There Labs hasta que más adelante retome la gestión un DAO (organización autónoma descentralizada) específica para Towns, que se encargará de supervisar su gobierno y tomará decisiones.

Para Rubin:

Es gracioso, hay una persona que controla una plataforma que todos usan, que es Facebook, y ahora hay otra persona que controla la otra plataforma que todos usan, que es Twitter

Sobre el modelo de financiación, Towns espera tomar una parte de la participación de los intercambios de monedas que se generen dentro de las comunidades. Respecto al aspecto, los usuarios notarán un enrome parecido a Discord, aunque Rubin se muestra disconforme con el modelo de esta plataforma afirmando que sus usuarios:

Alquilan, tienen un propietario llamado Discord y les alquilan

Y sobre la necesidad de herramientas sociales en la web anti-censura y que no se encuentren sujetas a las decisiones o caprichos de turno de multimillonarios, señala que:

Creo que hay algo realmente emocionante en asegurar la capacidad de los humanos para coordinarse y colaborar. La idea de que es resistente a la censura, que está encriptado y es propiedad y está operado por los usuarios

Más información: TechCrunch

Enlace/crédito de imagen: Towns