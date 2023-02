No estoy recibiendo correos en mi cuenta Gmail: 5 posibles soluciones

Claro, Gmail es uno de los mejores servicios de correo electrónico que podemos encontrar en Internet, pero al igual que cualquier otra cosa en el mundo, puede llegar a tener sus errores, ya sea a nivel global y general como también personalmente a ti debido a alguna mala configuración o algo por el estilo.

Y uno de los errores más escuchados en Internet y en diversos medios, es ese de que los usuarios no reciben los mails que les envían correctamente a su respetiva dirección de correo electrónico. A raíz de esto, en el presente artículo podrás encontrar hasta 5 posibles soluciones que te podrían ayudar a salir del problema, así que no se diga más y vamos a por ello.

Revisa siempre la carpeta de Spam

Un consejo tan viejo como el tiempo, y es que en cientos de ocasiones los mails que recibimos pueden llegar a la carpeta de Spam porque Gmail entendió que debía mandarlos allí, más no a que salieran en la bandeja de entrada principal como cualquier otro.

Y ojo, porque esto ocurre tanto con mails enviados tanto por empresas como por personas particulares, así que no hay de otra más que estar revisando constantemente la carpeta de Spam por si los correos que esperan terminan recalando allí.

Verifica el espacio que tienes y realiza limpiezas de vez en cuando

Las cuentas de Gmail tienen un límite de espacio de acuerdo al plan que tengas para la tuya, y este puede ser el gratuito de 15 GB que viene por defecto, o puede tratarse de uno de pago que te brinda 100 GB, 200 GB o hasta 1 TB de espacio.

Ahora bien, Google One al tratarse del sitio de almacenamiento donde se reúnen todos tus datos guardados de Google Drive o Google Fotos, así que es probable que en algún momento se te acabe el espacio y los correos electrónicos dejarán de llegar. Aquí claramente lo que puedes hacer es comenzar a eliminar diversos archivos innecesarios que tengas para borrar espacio, o bien comprar un plan de más GB que se ajuste a tus necesidades.

Revisa que tu conexión a Internet sea estable

Si la conexión es capaz de causar problemas en cualquier otra área dentro de Internet, con Gmail esto no será la excepción y también fallará al igual que cualquier otra página. Dicho esto, algo que suele suceder mucho es que los mails no salen de un correo ni llegan tampoco, todo debido a una conexión inestable que no le permite a la plataforma hacer su trabajo correctamente.

Aquí lo mejor será realizar una prueba de velocidad del Internet en tu ordenador o móvil para así ver si conexión está lenta. En ese caso, deberás desconectarte y luego conectarte nuevamente a la red, donde el problema ya debería estar solucionado.

Presta atención al modo ahorro de la batería

En caso de que mantengas activo todo el modo de ahorro de la batería, este sin duda podría ser una de las razones por las que no sabes que los mails no te llegan al móvil. ¿Por qué? Pues bien, lo que ocurre es que cuando el modo de ahorro de la batería está activado, este llega a interrumpir la sincronización en segundo plano de todos los servicios, dentro de los cuales se incluye por supuesto a Gmail.

Básicamente los mails sí que te llegarán, pero Gmail no te avisará que estos han arribado a tu cuenta, por lo que deberás entrar a la app y refrescar la bandeja principal para ver qué es lo nuevo que te ha llegado.

Siempre mantén actualizada la app de Gmail, y borra la memoria caché como adicional

Las actualizaciones de las apps salen precisamente para corregir cualquier problema que estas puedan llegar a tener, además de irlas mejorando cada vez más y más, así que lógicamente si tienes una aplicación como Gmail desactualizada, es posible que no funcione de manera correcta o que afecte de alguna manera la recepción de aquellos correos que te envíen.

Entonces, además de asegurarte de siempre tener actualizada la app de Gmail, lo que también puedes hacer es borrar la caché de la aplicación desde el apartado de Ajustes del móvil, para así evitar que ocurran problemas con el funcionamiento de Gmail en caso de que se acumulen demasiados datos en la memoria caché.