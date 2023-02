Un robot araña volador que puede aportar mucho al mundo de la robótica

Los robots con forma de animales han sido una fuente de inspiración para la robótica durante décadas, y se han creado muchos tipos diferentes de robots que imitan el movimiento y la apariencia de animales. Desde robots con forma de serpiente que se utilizan en la exploración de tuberías, hasta robots con forma de pájaros que imitan el vuelo, estos robots tienen una amplia variedad de aplicaciones en diversas industrias.

Los robots con forma de animales tienen ventajas únicas en comparación con los robots tradicionales con forma humana o mecánica, especialmente cuando se trata de aplicaciones que requieren una movilidad o maniobrabilidad específica. Al imitar el movimiento natural de los animales, estos robots pueden navegar por terrenos difíciles o acceder a lugares que los robots tradicionales no pueden alcanzar.

En este contexto, uno de los robots más recientes que ha llamado la atención es el robot SPIDAR, con forma de araña desarrollado por investigadores de la Universidad de Osaka en Japón. Este robot cuenta con ocho patas y una cámara en 360 grados, lo que le permite moverse de forma autónoma en terrenos complejos y estrechos, y tiene la capacidad de realizar tareas de manera autónoma, lo que podría ser muy útil en situaciones de búsqueda y rescate.

Su nombre viene de SPherIcally vectorable and Distributed rotors assisted Air-ground amphibious quadruped Robot (sí, yo he pensado lo mismo). Aquí lo tenéis en vídeo

Así es, gracias a sus capacidades de movilidad, el robot podría ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones. Por ejemplo, en situaciones de búsqueda y rescate en áreas de difícil acceso, donde el robot podría ser de gran ayuda para encontrar personas en peligro. También podría ser utilizado en la exploración espacial, debido a su capacidad de moverse por terrenos complejos y de difícil acceso. El robot también podría ser utilizado para inspeccionar infraestructuras críticas en la Tierra, donde el acceso humano puede ser peligroso o incluso imposible.

Una de las principales ventajas de este robot es su capacidad de realizar tareas de manera autónoma, lo que reduce la necesidad de intervención humana. Además, debido a su pequeño tamaño y diseño compacto, el robot puede ser fácilmente transportado a diferentes ubicaciones, lo que lo convierte en una herramienta versátil y adaptable.

Cómo funciona el Robot

SPIDAR es un robot cuadrúpedo que utiliza motores a chorro para caminar y volar. Cada sección de las extremidades de SPIDAR tiene un motor a chorro doble esféricamente orientable, que proporciona empuje en cualquier dirección. Estos motores a chorro pueden «rodar» alrededor de la extremidad y rotar ortogonalmente a ella, lo que permite al robot caminar y volar. A diferencia de la mayoría de los robots cuadrúpedos, que usan actuadores para mover las piernas, SPIDAR utiliza estos motores a chorro para mover las articulaciones de las patas y levantar todo el robot del suelo.

SPIDAR también tiene ocho baterías distribuidas a lo largo de sus extremidades y puede caminar durante más de 18 minutos o volar durante nueve minutos. En la actualidad, se trata de un prototipo funcional, y los investigadores están trabajando en hacerlo más estable y en utilizar las extremidades para la manipulación terrestre y aérea.

Tienes más información en spectrum.ieee.org.