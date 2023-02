MarioGPT, una IA que genera niveles de Super Mario Bros

Tener una dosis extra de productividad, saber todas las respuestas en un segundo o solucionar nuestra falta de creatividad no es todo lo que podemos obtener de las IA que se han vuelto populares por estos días.

También podemos relajarnos, y usarlas para esos minutos que necesitamos despegarnos antes de seguir con los estudios o el trabajo. Y si bien ChatGTP no puede ayudarte con eso, más allá de contarte chistes o inventarte juegos, puedes recurrir a otras propuestas, como Mario GPT.

Esta IA te genera infinitos escenarios para que puedas jugar una y otra vez a Super Mario Bros.

Un equipo de la Universidad de TI de Copenhague ha compartido documentación sobre esta IA, y cómo ha conseguido que genere miles de niveles de Super Marios Bros a partir de una entrada de texto:

MarioGPT es un modelo GPT2 ajustado (específicamente, distilgpt2 ), que se entrena en un subconjunto de niveles de Super Mario Bros y Super Mario Bros: The Lost Levels, proporcionado por The Video Game Level Corpus . MarioGPT puede generar niveles, guiado por un mensaje de texto simple. Esta generación no es perfecta, pero creemos que es un gran primer paso para una generación de nivel/ambiente más controlable y diversa.