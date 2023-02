The Last of Us Parte I ya puede reservarse para PC

La compañía Sony Interactive Entertainment ha informado que el remake de The Last of Us Parte I, producido por el estudio de videojuegos Naughty Dog, estará disponible en PC a través de las plataformas de Steam y Epic Games a partir del 28 de marzo de este año, con un costo de 59,99€. El título se puede reservar desde ya en las ediciones Estándar y Digital Deluxe, que incluyen mejoras de habilidad, mejoras de armamento, flechas explosivas, un filtro punk titilante, el modo Carrera de velocidad y seis aspectos de armas, además de la historia completa y el capítulo Left Behind.

Los jugadores podrán experimentar la vibración háptica y los gatillos adaptativos más recientes gracias a la compatibilidad del juego con el controlador DualSense, que se conecta al PC a través de un cable USB. El videojuego está ambientado en un mundo pospandémico desolador, donde los infectados y los supervivientes luchan por sobrevivir. El protagonista, Joel, es contratado para sacar a una joven llamada Ellie de una zona militar en cuarentena, pero lo que comienza como una tarea simple se convierte rápidamente en un viaje brutal y emocionante.

La trama del juego se desarrolla en un mundo postapocalíptico, donde Joel, el protagonista, debe sacar a Ellie de una zona militar en cuarentena en un viaje brutal y emocionante.

Durante las últimas semanas ha despertado un interés tremendo gracias a la serie de HBO, por lo que este lanzamiento llega como anillo al dedo para los que están buscando una nueva aventura desde PC.

Podéis estar atentos en blog.es.playstation.com.

Enlace a Steam: store.steampowered.com.

Enlace a EpicGames: store.epicgames.com.