¿Cómo cambiar la ubicación del iPhone sin VPN en 2023?

Una red privada virtual (VPN) es el método más efectivo para proteger el anonimato del usuario en línea y eludir las restricciones por país. Protege sus datos privados de posibles ataques y oculta su dirección IP real de aquellos que la utilizarían maliciosamente.

No obstante, es fundamental recordar que tiene limitaciones. Tenga en cuenta que si cambia su ubicación VPN, no necesariamente cambiará su ubicación GPS.

Echemos un vistazo a cómo cambiar la ubicación del iPhone sin VPN.

Parte 1: ¿Cómo funciona una VPN?

Todos los datos que transfiera después de conectarse a un servidor VPN se cifrarán, ya que el servicio VPN es responsable de cifrar su red recién creada. Para ocultar su ubicación real, su dirección IP se cambia a la del país o región que elija.

Con este método, puede proteger sus juegos en línea, descargas y uso general de Internet mediante el uso de una VPN.

Para ser claros, la dirección IP no tiene nada que ver con el GPS. La respuesta corta a la pregunta «¿Una VPN afecta al GPS?» es NO. Cambia su dirección IP pero no su ubicación GPS. Ahora, echemos un vistazo si puede cambiar de ubicación con VPN.

Parte 2: ¿Puedo cambiar la ubicación de mi iPhone sin VPN?

Sí, es posible cambiar la ubicación del iPhone sin VPN. Cualquier herramienta o aplicación de terceros podría usarse para falsificar la ubicación de un iPhone.

Ahora hay literalmente miles de aplicaciones y tecnologías de falsificación de ubicación accesibles en Internet. En la siguiente sección, aprenderá cómo cambiar la ubicación de su iPhone sin conectarse a una VPN.

Parte 3: ¿Cómo funciona el GPS?

Al menos 24 satélites forman parte del Sistema de Posicionamiento Global, que es un sistema que se basa en la tecnología satelital.

Estados Unidos posee actualmente 32 satélites que orbitan la Tierra, el más reciente de los cuales se colocó allí en 2018. Estos satélites mantienen una órbita de 20 000 kilómetros sobre la Tierra.

Un total de tres partes componen este sistema: los satélites, las estaciones base y los receptores.

Existen versiones de software y hardware de GPS. Y contrariamente a las creencias del usuario promedio de computadoras, su dirección IP no tiene nada que ver con el GPS. En verdad, no tiene ningún enlace a Internet. Entonces, si desea cambiar de ubicación sin VPN, es posible que deba mudarse físicamente.

No necesita una conexión celular o Wi-Fi en absoluto. Debido a esto, una VPN estándar no podrá ocultar su ubicación.

Parte 4: ¿Cuáles son las diferencias entre VPN y GPS?

Para falsificar el GPS, es necesario anular la posición que detecta su antena GPS. Para aquellos que quieran una explicación más simple, sepan que las aplicaciones de software son los medios más efectivos para reemplazar su GPS real por uno falso.

Para ser más específico, deberá descargar una aplicación y luego indicarle a su teléfono que utilice la posición GPS de esa aplicación en lugar de la suya propia. Es la única forma de cambiar de ubicación sin VPN.

Las VPN, por otro lado, funcionan a escala de toda la red. La mayoría de las direcciones IP de redes privadas virtuales son específicas de la región. Esto significa que cuando se conecta a una red en la región, en realidad se está conectando a una dirección IP específica.

En este método, puede ocultar su ubicación real utilizando la dirección IP de la VPN y navegar por la web como si estuviera en otro país.

Parte 5: ¿Cómo cambiar la ubicación del iPhone sin que funcione la VPN?

Al usar la aplicación de falsificación de GPS, puede falsificar su ubicación y evitar las VPN por completo. Para los dispositivos iOS, iMyFone AnyTo (cambiador de ubicación de iOS/Android) es una nueva forma revolucionaria de falsificar su dirección IP y evitar las VPN.

Mantiene un registro de sus acciones en todas sus aplicaciones y puede ajustarse en consecuencia. También admite la importación y el almacenamiento de archivos de ruta GPX, que utilizan muchos juegos populares.

Se puede acceder a las excelentes funciones en cualquier versión de iOS y funciona con casi todos los modelos de iPhone.

Accede a cualquier ubicación usando tu GPS con solo un clic.

Dirige el movimiento de tu personaje con facilidad usando un joystick.

Interactua con servicios basados en la ubicación como Pokemon Go, WhatsApp, Facebook, etc.

Personaliza tus propias rutas importando y exportando datos GPX.

Compatible con iOS 16/iPadOS 16 y iPhone 14/14 Pro/14 Plus/14 Pro Max.

Aquí se explica cómo cambiar la ubicación del iPhone sin VPN:

1 – Inicie iMyFone AnyTo en su PC y haga clic en el botón Comenzar para continuar.

2 – Conecta tu iPhone a la PC con un cable USB. Luego debe hacer clic en el botón Aceptar después de que el software reconozca su dispositivo.

3 – Puede usar el mouse para señalar un lugar específico en el mapa o escribir el nombre de un lugar (como Los Ángeles) en el cuadro de búsqueda en la parte superior izquierda de la página. Luego presione el botón Mover para comenzar a trabajar.

Conclusión

La protección de su identidad en línea, incluida su dirección IP, se ha vuelto cada vez más importante. Sin embargo, las VPN no son la única opción; hay otras formas.

Es posible cambiar su dirección IP incluso sin una VPN si usa un programa profesional como iMyFone AnyTo. Si te importa tu información personal, deberías considerar usar una aplicación que pueda cambiar tu ubicación sin usar una VPN.

Entonces, si desea saber cómo cambiar la ubicación del iPhone sin VPN, iMyFone AnyTo iOS Location Changer es la mejor manera.