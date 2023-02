Pasar los audios a texto, la nueva función que prepara WhatsApp

No es la primera vez que el equipo de WhatsApp deja saber que está interesado en ofrecer una función que permite pasar los audios a texto. Ya vimos un adelanto de esta función en 2021, pero WhatsApp decidió interrumpir el desarrollo de esta característica.

Y ahora nuevamente, puede verse indicios de esta función de transcripción de notas de voz en la beta de WhatsApp para iOS. Te contamos todo lo que se conoce hasta el momento sobre esta característica.

Transcripción de notas de voz, la nueva función en desarrollo de WhatsApp

Si odias los audios que te mandan tus contactos de WhatsApp, te alegrará saber que la app te ofrecerá una alternativa para que no tengas que escucharlos si no deseas. Sí, podrás dejar que WhatsApp pase los audios a texto con su función de transcripción de notas de voz.

Esta es una función que creó muchas expectativas en 2021, pero que quedó en el olvido ya que el equipo de WhatsApp abandonó su desarrollo. Y ahora, tal como mencionan en WABetaInfo, nuevamente pueden verse pistas de esta función en la versión beta de WhatsApp para iOS.

Si bien no se conocen todos los detalles de su dinámica, se sabe que la transcripción se realiza a nivel local. Es decir, tus audios no se compartirán con WhatsApp ni con ningún tercero, ya que el proceso de transcripción se realizará en el mismo dispositivo móvil. Solo será necesario tener los paquetes de idiomas correspondientes para que se realice este proceso.

Por supuesto, el sistema no siempre dará el resultado esperado. Puede que la app no puede mostrar una transcripción si no reconoce o entiende las palabras, o no está configurada en el idioma correspondiente. Un detalle a tener en cuenta es que esta función aún está en desarrollo, así que no podrás probarla aunque forme parte de la beta de WhatsApp.

Habrá que esperar para ver cuándo el equipo de WhatsApp decide lanzar oficialmente esta función en una futura actualización de la app. Recordemos que la idea original surgió hace años, pero nunca pasó de la etapa de desarrollo. Así que esperemos que finalmente en este 2023, la transcripción de notas de voz vea la luz.