Las grabaciones de vídeo de Google Meet son más útiles con esta nueva función

Google Meet está agregando una nueva función que facilitará que los usuarios puedan beneficiarse de las grabaciones de las reuniones.

Hasta el momento, Meet permite que los usuarios puedan activar los subtítulos en vivo en las reuniones. Una dinámica que ahora también se extenderá a las grabaciones como parte de las opciones de la app.

Podrás agregar subtítulos a las grabaciones de vídeo de Google Meet

Desde hace tiempo, Google Meet permite que los usuarios puedan grabar las reuniones para compartir la grabación con las personas ausentes. Esto ahorra tener que pedir apuntes, o esperar que algunos de los asistentes nos cuente los puntos principales de la reunión.

Y por supuesto, aún cuando hemos asistido a la reunión, la grabación nos sirve para repasar algún detalle que pasamos por alto, o tomar apuntes de forma tranquila. Sin embargo, las grabaciones de las reuniones de Meet no cuentan con subtítulos. Así que los usuarios que tienen problemas auditivos, hablan otro idioma, o se sienten más cómodo siguiendo los subtítulos al seguir una presentación, no cuentan con esta ayuda.

Un problema que ya tiene solución, ya que la nueva actualización de Google Meet les dará a los anfitriones la posibilidad de agregar subtítulos a la grabación. Una opción que solo podrá usarse si está habilitada en la configuración de Meet desde el lado del administrador. A partir de allí, el anfitrión solo tiene que pasar por una configuración rápida para activar los subtítulos en las grabaciones.

Una dinámica que no solo será útil para equipos de trabajo, sino que también para los docentes que usan Classroom para impartir clases a sus estudiantes. Un detalle a tener en cuenta es que esta nueva opción para las grabaciones de Meet solo estará disponible para Google Workspace Essentials, Business Standard y Plus, Enterprise Essentials, Standard y Plus, Education Plus, y clientes de Teaching and Learning Upgrade.