Así transformo una bicicleta de 40 euros en una bicicleta eléctrica, paso a paso, con Swytch Bike

Ya tengo en manos el nuevo Kit de Swytch Bike, el que transforma bicicletas normalitas en bicicletas eléctricas en poco tiempo, y para enseñaros como funciona, he decidido hacer un paso a paso de la instalación, para que nadie se pierda.

He comprado una bici en Wallapop, una barata, 40 euros, sin marchas, para demostrar cómo un kit de este tipo le puede dar una nueva vida.

Antes de comenzar, es importante conocer las bases de como funciona el kit: un sensor de movimiento se pone en el pedal, y cuando comenzamos a andar, el sensor envía la información a la rueda delantera, cerebro del kit, para que comience a moverse ayudando así al movimiento.

Aquí tenéis el vídeo explicando el proceso:

En un próximo vídeo os mostraré cómo funciona en la calle, igual que lo hice en el pasado con el primer kit que presentaron.

Detalles importantes de la instalación

Durante el proceso de instalación hay que tener algunas cosas en cuenta:

– No hace falta que haya ajuste perfectamente paralelo entre pedal y sensor, pero cuando más ajustado sea, más fiable será el movimiento.

– Es importante pedir el tamaño de la rueda adecuado, claro, pero también lo es especificar cómo se saca la rueda de la bicicleta. En mi caso es con forma de U, pero hay otras bicicletas que se extrae de forma diferente.

– Pegad bien los cables al cuerpo de la bicicleta, para que no molesten durante el movimiento.

– Sin la batería, casi no se nota que es una bicicleta eléctrica, ya que el sensor del pedal es muy discreto, pero aún así, la rueda delantera llama la atención. Si va a dormir en la calle, os aconsejo quitar la rueda para evitar posibles robos (lo digo por experiencia).

Enlace y lanzamiento

En su página web avisan que lo lanzarán dentro de pocos días, con un 50% para los primeros interesados, por lo que id poniendo vuestro email para que os avisen del gran momento.

Enlace: www.swytchbike.com.