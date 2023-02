Actualización de protección ocular: el nuevo producto POCO está equipado con una atenuación PWM de alta frecuencia poco común de 1920 Hz

Desde la popularidad de los teléfonos móviles con pantalla OLED, ha habido un dicho en el círculo de teléfonos móviles que indica que la pantalla OLED daña los ojos. Para ser precisos, es la atenuación PWM de baja frecuencia de la pantalla OLED lo que daña los ojos. Después de eso, algunos nuevos teléfonos insignia comenzaron a traer funciones como pantallas de protección para los ojos y atenuación de CC. Y este año, POCO X5 Pro 5G, que está a punto de ser lanzado, ha introducido el concepto de «atenuación PWM de alta frecuencia de 1920 Hz». Pero… ¿Qué es exactamente la atenuación PWM? ¿Por qué duelen los ojos? ¿Cuál es la diferencia entre la atenuación PWM de alta frecuencia de 1920 Hz de POCO X5 Pro 5G y otros?

Este artículo tomará el próximo POCO X5 Pro 5G como ejemplo para informarle sobre la pantalla del teléfono y la salud ocular.

¿Qué es la atenuación PMW?

La atenuación PWM es un fenómeno que aparece con pantallas OLED. Debido a las características de las pantallas OLED, normalmente cada píxel sólo se puede encender o apagar, y es difícil ajustar el brillo individualmente. Para cambiar el brillo de la pantalla, se utiliza el modo de atenuación PWM.

El principio de atenuación PWM (Modulación de ancho de pulso) es hacer parpadear alternativamente la pantalla con una cierta frecuencia de «encendido → apagado → encendido → apagado» en un período de tiempo muy corto. Al ajustar la relación de tiempo de «encendido» y «apagado», y usando el residuo visual del ojo humano, ajusta el brillo de la pantalla de 0% a 100%. Por ejemplo, la pantalla está encendida todo el tiempo cuando el brillo es del 100 %, y cuando el brillo es del 50 %, mientras la pantalla esté apagada la mitad del tiempo, nuestros ojos humanos pensarán erróneamente que el brillo de la pantalla ha disminuido.

¿Por qué la atenuación PWM de baja frecuencia daña los ojos?



Aunque la solución de atenuación PWM resuelve el problema del ajuste del brillo, también genera problemas de parpadeo. Durante el proceso de atenuación de PWM, si la frecuencia de funcionamiento es muy baja, el ojo humano sentirá un parpadeo. En particular, muchas personas sienten molestias en los ojos cuando usan teléfonos con bajo brillo por la noche, porque la frecuencia de atenuación de la pantalla es muy baja con bajo brillo, lo que provoca fatiga ocular agravada.

Por lo tanto, para aprovechar al máximo el fenómeno residual visual del ojo humano, la frecuencia de funcionamiento de la atenuación PWM debe ser lo más alta posible: la atenuación PWM se correlaciona positivamente con la luz estroboscópica de la pantalla de acuerdo con los estándares internacionales, pero cuando la frecuencia PWM excede 1250Hz, no afectará significativamente la vista. En comparación, la frecuencia utilizada por la mayoría de las pantallas OLED de los teléfonos está entre 180 Hz y 480 Hz, que está en el límite superior del rango perceptible de los nervios visuales humanos, por lo que muchas personas con ojos sensibles inevitablemente experimentarán fatiga ocular.

Para resolver el problema del daño ocular causado por la atenuación PWM de baja frecuencia, algunos teléfonos móviles con pantalla OLED han agregado la opción de atenuación de CC por software, es decir, cambiando la corriente para ajustar el brillo de la luz (cuando el brillo es alto). La corriente de paso se eleva y baja cuando se reduce el brillo), este método de ajuste de brillo es la atenuación de corriente continua, que comúnmente se conoce como atenuación tipo CC. Suena fácil, pero es muy difícil controlar con precisión la intensidad luminosa de decenas de millones de píxeles en la pantalla, por lo que después de encender la atenuación tipo CC, causará color y brillo desiguales entre diferentes píxeles, lo que afecta el efecto de visualización, por lo que esto método no ha sido adoptado a gran escala.

Debut de atenuación PWM de alta frecuencia, nueva actualización de protección ocular OLED



Dado que la atenuación de PWM de baja frecuencia daña los ojos, hay problemas de visualización de atenuación de CC y aparece atenuación de PWM de alta frecuencia, como la atenuación de PWM de alta frecuencia de 1920 Hz que lleva el POCO X5 Pro 5G. Como se reconoce actualmente como el mejor método de atenuación, no solo puede resolver el problema del daño ocular estroboscópico en las pantallas OLED con bajo brillo, sino que también evita la pérdida de calidad de imagen causada por los métodos de atenuación similares a los de CC. ¡Con una buena pantalla y protección para los ojos, se puede llamar tecnología negra!

A juzgar por el efecto real, la ventaja de la atenuación PWM de alta frecuencia de 1920 Hz es obvia. Mirar el teléfono durante mucho tiempo no es fácil de causar fatiga ocular, especialmente cuando se usa el teléfono por la noche, ¡casi no hay molestias en los ojos! Para las personas que son sensibles a las luces estroboscópicas, ¡esta es una gran mejora en la experiencia!

Y desde la perspectiva del efecto de visualización, la pantalla AMOLED de atenuación PWM de alta frecuencia de 1920 Hz del POCO X5 Pro 5G también es muy buena. La pantalla es brillante y transparente, y no hay problemas como el brillo y la irregularidad del color como la atenuación de CC.

Aunque el POCO X5 Pro 5G no es el primer modelo equipado con atenuación PWM de alta frecuencia de 1920 Hz, debe saber que solo unos pocos teléfonos insignia están equipados con esto, incluso la serie iPhone 14. Entre los teléfonos del mismo grado, POCO X5 Pro 5G es realmente raro, lo que demuestra lo rentable que es.

Cámara principal de 108MP, que presenta buenas imágenes 4K



Además de la pantalla, la imagen también es lo más destacado de este POCO X5 Pro 5G. Uno de los más dignos de mención es la cámara principal de 108MP.

Los beneficios de los píxeles ultra altos son obvios. La sensación más grande en las tomas diarias es que la claridad de las fotos es lo suficientemente alta y las fotos siguen siendo claras incluso después de haber sido ampliadas varias veces, lo que hace que la posproducción sea más fácil y sin estrés. Aunque los píxeles ultraaltos pueden brindar excelentes efectos de imagen, las fotos con cientos de millones de píxeles también representan un desafío para el rendimiento de los procesadores de teléfonos móviles.

POCO X5 Pro 5G está equipado con un chip Qualcomm Snapdragon 778G de gama media a alta bien recibido. Este chip es suave en el uso diario. Mantiene la calma y no hace demasiado calor incluso cuando se trata de juegos a gran escala. La experiencia es muy buena. Con este chip, el potencial del módulo de la cámara de 108MP se puede liberar por completo. Con la sólida actualización del procesador, el Snapdragon 778G puede desbloquear completamente el potencial del módulo de cámara de 108MP. Donde la tecnología de agrupamiento 9 en 1 y la capacidad de IA de 778G, el contenido capturado por la noche se verá extremadamente bien.



En la era de los vídeos cortos, la demanda de grabación de videos no puede quedarse atrás. Esta vez, POCO X5 Pro 5G ha mejorado especialmente la función de grabación de video 4K y el modo VLOG. No necesita llevar una cámara profesional para grabar videos de alta calidad. Puede usar su teléfono para capturar videos maravillosos y de alta calidad en cualquier momento y en cualquier lugar, y jugar fácilmente con plataformas de video como TikTok.

Además, POCO X5 Pro 5G también tiene lentes ultra gran angular y macro, que pueden satisfacer las necesidades de disparo de diferentes escenas. Por ejemplo, me gusta usar una lente súper gran angular cuando viajo. Puede capturar paisajes naturales más magníficos y también puede acomodar a más personas para fotografiar al mismo tiempo cuando se toma una foto de grupo.

No solo tiene protección ocular, esta pantalla cuenta con más maravillas



La protección ocular no lo es todo. POCO X5 Pro 5G también trae 120 Hz, 10 bits, Flow AMOLED y otros aspectos destacados.

En primer lugar, la pantalla Flow AMOLED más liviana y delgada ha reducido con éxito la carga del POCO X5 Pro 5G. Tiene un excelente rendimiento en términos de peso corporal y grosor: solo 7,9 mm de grosor y 181 g de peso, que es el mejor en el mismo rango de precios en el mercado. Como comparativa, los modelos del mismo precio que he usado recientemente tienen básicamente 8mm de grosor y pesan más de 200g, por lo que el POCO X5 Pro 5G es muy ligero.

La alta frecuencia de actualización de 120 Hz brinda una experiencia fluida, especialmente en software de transmisión como Twitter y Facebook, la alta frecuencia de actualización de 120 Hz brinda una experiencia suave como la seda. Además, esta pantalla también es compatible con una pantalla de 10 bits, que puede mostrar hasta 1070 millones de colores. En comparación con las pantallas convencionales de 8 bits, la pantalla muestra colores más precisos y la transición entre diferentes colores es más natural. Ya sea para el entretenimiento audiovisual diario o para la visualización profesional de imágenes, esta pantalla es de primera categoría.

En general, POCO X5 Pro 5G con una pantalla que combina muchas ventajas, como Flow AMOLED, atenuación PWM de 1920 Hz, frecuencia de actualización alta de 120 Hz y profundidad de color de 10 bits, es la mejor de su clase.

Según esta información, ¿cree que POCO X5 Pro 5G es rentable? ¿Tiene alguna otra expectativa para la pantalla del teléfono móvil? ¿Cuál crees que es el precio más adecuado para POCO X5 Pro 5G?

Precio, lanzamiento y relación entre coste y beneficio



A juzgar por las configuraciones conocidas actualmente, ya sea pantalla Flow AMOLED, atenuación PWM de 1920 Hz, cámara principal de 108 MP o grabación de video 4K, estas configuraciones que originalmente eran exclusivas de los buques insignia ahora están disponibles en POCO X5 Pro 5G. Como un teléfono cuasi insignia rentable, POCO X5 Pro 5G es definitivamente un gran valor.

En términos de precio, los teléfonos actuales equipados con configuraciones similares generalmente tienen un precio de más de 400 o incluso 500 dólares estadounidenses. Teniendo en cuenta el rendimiento de alto costo de POCO, el precio de POCO X5 Pro 5G puede estar dentro de los 400 dólares estadounidenses. Si es así, POCO X5 Pro 5G se convertirá en la primera bomba rentable en 2023.

Si aún desea saber más sobre POCO X5 Pro 5G, puede seguir la cuenta oficial de Twitter/Facebook/YouTube de POCO. POCO llevará a cabo una conferencia de lanzamiento de nuevos productos el 6 de febrero a las 8:00 hora de Beijing. se anunciarán más sorpresas en la conferencia de prensa. Si tiene otras ideas sobre este producto, ¡bienvenido a comentar y discutir!