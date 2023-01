¿Quieres darle un impulso a tu cuenta de Instagram? Aquí tienes 3 aplicaciones para mejorar tu perfil en la red social

Si bien el posicionar una cuenta en Instagram no es una tarea del todo sencilla, tampoco es que sea imposible hacerlo. Y es debido a la inmensa cantidad de usuarios que hay en esta plataforma, que impulsar un perfil no resulta ser algo fácil de hacer, o al menos no sin contar con las herramientas adecuadas.

Afortunadamente, hay una amplia cantidad de aplicaciones y herramientas móviles disponibles que te pueden servir para darle a tu perfil o al de tu negocio ese impulso que necesita para crecer. Dicho esto, a continuación podrás encontrar 3 aplicaciones que puedes aprovechar para sobresalir del montón y realizar publicaciones de calidad.

Si buscas un buen programa que te permita editar tus fotos de manera profesional, Lightroom de Adobe es una de las mejores opciones que hay, si no es que la mejor. De hecho, cuenta con tantas herramientas y funciones que lo mejor es que adquieras un poco de conocimiento en este apartado de la edición (puedes hacerlo perfectamente desde YouTube), para así poder sacarle el máximo provecho posible y hacer que tanto tus fotos como vídeos de tu perfil resalten y se vean mucho más dedicados.

Desde la propia plataforma de Instagram encontramos herramientas como Layout, quien sirve para hacer montajes básicos de imágenes destinada a aquellos que no tengan muchos conocimientos de este tipo de aplicaciones de edición.

Por ese motivo, se trata de un programa muy fácil de llevar donde encontrarás diversas plantillas que puedes seleccionar de acuerdo al modelo que te guste, y ya una vez lo hayas escogido, solo tendrás que elegir las fotos que quieres agregarles (puedes montar hasta 30 fotos en un solo montaje).

Por última pero no por ello menos importante, traemos a la app de CapCut, un conocido programa creado para editar vídeos de manera más profesional desde el móvil. Y es que a pesar de ser una app que también cuenta con muchas funciones en su interior, resulta ser bastante intuitiva y cómoda a la hora de manejarse, por lo que si tienes algunos conocimientos básicos en este apartado, CapCut seguro es la aplicación que necesitas para realizar mejores vídeos para tu feed de Instagram.