Así puedes ver tu Spotify Wrapped de años anteriores de manera sencilla

El Spotify Wrapped es este conocido resumen anual de Spotify donde, básicamente, puedes ver unas detalladas estadísticas de las canciones, los artistas y los géneros que más escuchaste durante el año entero. Resulta bastante interesante tener esta información, pero tristemente solo se puede ver a finales de año, o al menos así es de manera oficial.

No obstante, sí que hay varias herramientas de terceros que podemos encontrar hoy en día que sirven para tener acceso a esta información. De hecho, en el artículo de hoy iremos más allá, puesto que estaremos hablando de cómo ver tu Spotify Wrapped pero de años anteriores.

Pues bien, como te acabamos de decir, el Spotify Wrapped es un resumen que solo aparece a finales de cada año, sin mencionar que únicamente se muestra la música del año que pasó y no la de los resúmenes de años anteriores, por lo que en este caso también será necesario recurrir a una herramienta de terceros que facilite esta información.

Qué hay que hacer para ver las listas de Spotify Wrapped de años anteriores

Pero no te desesperes, porque es que yendo directamente al punto, solo será necesario que pegues el enlace https://open.spotify.com/genre/año-page en la barra de búsqueda de tu navegador y que luego selecciones el año del que quieres ver las estadísticas.

Dicho esto, si desearas ver tu Spotify Wrapped del 2018, por ejemplo, únicamente tendrás que cambiar el año (https://open.spotify.com/genre/2018-page) y listo, eso vendría siendo todo para encontrarte con esas estadísticas de música que tanto buscabas y que de seguro te gustaría volver a escuchar hoy día.

Prueba esta herramienta de Open Spotify tanto en PC y ordenadores como en el móvil, por lo que de seguro no tendrás ningún problema de compatibilidad o algo por el estilo. Eso sí, no está de más decir que si no llegaste a usar Spotify en el pasado, o si has cambiado de cuenta con el paso del tiempo, lastimosamente no te aparecerán nada de resúmenes ni información alguna.

Y listo, eso vendría siendo todo para comenzar a ver cuál era la música que escuchabas en Spotify en años anteriores, así que cuéntanos qué tanta música has vuelto a escuchar que ya no tienes tan presente en la actualidad.