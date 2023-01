Los tanques M1 pueden estar demasiado clasificados para ser enviados a Ucrania

Si has estado pendiente de las noticias durante los últimos días, sabrás que se están enviando tanques de diferentes tipos a Ucrania, estando entre ellos los Leopard europeos y los M1 americanos.

El caso es que parece que estos últimos no serán tan sencillos de enviar, y todo por secretos que puede haber en su construcción.

Hace pocos días se supo que el gobierno de Estados Unidos se está preparando para enviar 31 tanques M1 Abrams a las fuerzas armadas ucranianas, pero esta nueva entrega tiene sus propios problemas ya que sus componentes electrónicos complejos y especialmente sus sistemas de propulsión a turbina de gas podrían hacerlos difíciles de operar y mantener.

Aún no se sabe qué variante específica del Abrams recibirá el ejército ucraniano, pero algunos modelos contienen uranio empobrecido (DU), lo que significa que no son fácilmente exportables incluso a aliados importantes. El costo de cambiar la armadura de los tanques podría ser de casi $6 millones y la preocupación es si los vehículos pueden ser entregados a tiempo para hacer una diferencia en los ataques planificados por Rusia en los próximos meses.

El desarrollo de la versión original de la armadura de la torre se llevó a cabo bajo un programa de acceso especial ultrasecreto apodado Green Grape. Estos programas tienen capas adicionales de protocolos de seguridad para proteger la divulgación de información de seguridad nacional especialmente sensible. En 1988, el nivel de clasificación se rebajó a simplemente Secreto, de forma que salieron a la luz datos que hasta entonces eran clasificados, como:

Si [la] armadura especial, incluidos los faldones y los escudos de armas, se rompe y el interior queda expuesto, una persona responsable (secreta) debidamente autorizada cubrirá inmediatamente el área expuesta e iniciará una acción para reparar la brecha soldando o evacuará el blindaje expuesto a una instalación de mantenimiento donde se pueden hacer reparaciones.

Desclasificar la información para que puede exportarse, no es algo que se haga de un día para otro, por lo que los funcionarios estadounidenses han confirmado que el proceso de exportación y entrega tomará meses, no solo semanas, y además no han especificado si serán tanques de producción nuevos o si serán versiones reacondicionadas. De hecho, se cree que solo se conseguirá enviarlos a finales de 2023 o principios del 2024.

