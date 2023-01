YouTube lanza un nuevo programa educativo que permite obtener créditos universitarios

YouTube se asoció con Crash Course y la Universidad Estatal de Arizona para lanzar un programa educativo que dará la posibilidad de obtener créditos universitarios.

Este programa está compuesto de una serie de cursos en inglés. Cualquier estudiante podrá apuntarse a estos cursos, que no son gratuitos, con solo pasar por un pequeño formulario. Te contamos de qué se trata esta nueva iniciativa de YouTube.

YouTube tiene una nueva iniciativa pensada para los estudiantes

YouTube ha presentado una nueva iniciativa para impulsar la educación online:

Estamos encantados de compartir que nos hemos asociado con la Universidad Estatal de Arizona (ASU) y Crash Course para crear Study Hall . Es un nuevo enfoque que desmitifica el proceso universitario al mismo tiempo que crea una vía de acceso asequible y accesible para obtener créditos universitarios

En una primera etapa, este programa estará compuesto de 4 cursos, aunque esperan extenderlo hasta 12 cursos para 2025. Si das un vistazo a la plataforma, encontrarás que los cursos, que comienzan el 7 de marzo, son «Intro to Human Communication», «Rhetoric and Composition», Real World College Math» y «US History to 1865».

Los estudiantes no necesitan presentar una solicitud ni cumplir con ningún requisito en cuanto a su desempeño escolar. Por supuesto, será necesario completar un formulario y verificar la identidad.

Algunos detalles a tener en cuenta es que los cursos corresponden a primer año universitario, no son gratuitos, y se imparten en inglés. El estudiante tendrá que pagar una tarifa de registro al inscribirse, con la promesa que podrá tomar el curso tantas veces como crea necesario. Y por otro lado, deberá abonar otro monto si desea obtener créditos universitarios.

En la plataforma se explica cómo se desarrollaran los cursos y los temarios de cada programa. También encontrarán algunos recursos adicionales y un medio de contacto para realizar cualquier consulta sobre los cursos elegidos.