Se puede jugar a juegos de Nintendo GameCube y Wii en las consolas Xbox

Una consola Xbox puede ejecutar programas diversos de Windows, ya que, al fin y al cabo, es también de Microsoft.

El caso es que también es posible jugar juegos de Nintendo GameCube y Wii en las consolas Xbox Series X y Xbox Series S usando una versión beta del emulador Dolphin construido como una aplicación de plataforma universal de Windows algo que pocos sabían.

Lo demostraron en The Verge, donde comentan que el emulador, que fue modificado y mejorado por un desarrollador llamado SirMangler, ofrece un rendimiento muy bueno en títulos de GameCube escalados a 1440p, incluso cuando se usan paquetes de texturas HD. También indica que el emulador no es tan suave en las consolas Xbox One y Xbox One X.

Para usar el emulador, los usuarios deben habilitar el Modo desarrollador en sus consolas Xbox, siendo necesario también tener ISOs o ROMs de los juegos que deseen jugar, los cuales deben obtener legalmente (lo de poner ROMs encontradas por Internet en sitios piratas no es recomendable).

Para poder jugar juegos de Nintendo GameCube y Wii en las consolas Xbox Series X y Xbox Series S, es necesario, por lo tanto, seguir algunos pasos:

– Habilitar el Modo desarrollador en la consola Xbox. Esto se puede hacer ingresando a Configuración, luego a Sistema, y finalmente a Información del sistema. En esta sección, hay una opción para habilitar el Modo desarrollador.

– Descargar la versión beta del emulador Dolphin. El desarrollador SirMangler ha creado una versión específica del emulador para funcionar en las consolas Xbox Series X y Xbox Series S. La descarga puede ser obtenida en este enlace.

– Instalar el emulador en la consola Xbox. Una vez descargado, el archivo debe ser instalado como cualquier otra aplicación en la consola Xbox.

– Obtener los archivos de juego necesarios.

– Configurar el emulador. Una vez instalado, se debe configurar el emulador para optimizar el rendimiento en la consola Xbox. Esto puede incluir ajustes de resolución, frames por segundo, etc.

Recordad que esto es una función no oficial de Xbox, por lo que puede haber sorpresas durante el proceso.