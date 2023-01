Los empleados de TikTok deciden a veces lo que es viral y lo que no

Muchos pensábamos que para que un vídeo se haga viral en TikTok solo había que cumplir con las normas adecuadas para que el algoritmo favorezca la visualización en masa, pero por lo visto no es así, hay mucha decisión personal detrás del tema.

Ya sabemos que la cantidad de seguidores en TikTok no influye mucho en la viralidad de un vídeo. Podéis tener menos de 10k seguidores, y un vídeo puede llegar a millones de personas con mucha más facilidad que en otras redes sociales. El caso es que hay personas detrás de la plataforma que deciden en algunos casos si eso será así o no, por lo que no todo lo decide un software, es decisión humana.

El caso es que TikTok ya lo ha confirmado. No es algo que ocurra en todas las ocasiones, pero algunos de sus empleados en los Estados Unidos tienen la capacidad de impulsar videos determinados. La función en cuestión se llama «Heating» y permite a los empleados colocar videos seleccionados en las páginas Para ti de los usuarios, lo que aumenta las vistas y sortea el algoritmo que normalmente impulsa la experiencia de TikTok. Aunque la compañía afirma que esto no se hace con frecuencia, esto ha generado preocupaciones sobre la falta de transparencia en la plataforma y la posibilidad de que la compañía elija a los ganadores y perdedores entre los creadores y las marcas.

En un intento por diversificar el contenido en la plataforma, TikTok también promueve algunos videos seleccionados. Sin embargo, a diferencia de los anuncios o las publicaciones patrocinadas, estos videos impulsados no vienen con una etiqueta que indique que han sido impulsados por la compañía, lo que hace que sea difícil para los usuarios saber qué videos han llegado al éxito de manera orgánica y cuáles han sido impulsados.

El problema ahora es que muchas marcas y creadores podrían sentir que están perdiendo un espacio valioso en las páginas Para ti de los usuarios a creadores con relaciones más cercanas con la compañía. Además, los creadores podrían perder interés en la plataforma si sus videos no tienen el mismo rendimiento que los que son impulsados. La experiencia nos dice que no es así, ya que en la cuenta de TikTok de WWwhatsnew tenemos vídeos con millones de visitas, y solo 17k seguidores, y no tenemos ninguna relación con TikTok.