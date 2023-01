El número de informes de ovnis al Pentágono aumenta radicalmente

No estamos en medio de una invasión alienígena, tranquilos, pero sí es cierto que durante los últimos meses se ha disparado la cantidad de informes de objetos voladores no identificados en el Pentágono, aunque más de la mitad eran drones, bolsas de plástico o globos.

En este documento PDF se puede ver la información no clasificada que se puede resumir en los siguientes puntos:

– Se han procesado más informes en los últimos dos años que en los 17 años anteriores. Estos números hay que cogerlos con pinzas, ya que por un lado hay más tecnología para detectar ovnis, mientras que por otro lado hay cada vez menos información clasificada.

– Hubo 144 informes relacionados con anomalías aéreas avistadas por miembros del servicio militar entre 2004 y 2021. Desde entonces ha habido 247 informes nuevos y otros 119 que fueron descubiertos o informados después del período de tiempo de la evaluación preliminar.

– La versión no clasificada del informe no incluye detalles sobre ningún caso. Dichos detalles se proporcionan solo en el informe clasificado al Congreso. Pero la versión no clasificada proporciona un desglose de los 366 avistamientos recientemente identificados: 26 se caracterizaron como causados por drones o dispositivos similares a drones, 163 se caracterizaron como causados por globos u objetos similares, 6 se atribuyeron a desorden, como pájaros, fenómenos meteorológicos, bolsas de plástico u otros desechos en el aire.

– Los 171 que aún no se han identificado tienen características de vuelo o capacidades de rendimiento inusuales, y requieren un análisis más detallado, según el informe de estado. En algunos casos, esas características extrañas pueden ser fallas en los sensores u otras causas no tan misteriosas.

– La NASA creó un panel independiente el año pasado para evaluar los informes de avistamientos de UAP no militares. Se espera que ese panel emita sus conclusiones a mediados de 2023.