Google Fotos quiere que sean menos confusas sus opciones de copias de seguridad

Google Fotos tiene muchísimas opciones que nos ayudan a guardar y organizar toda nuestra biblioteca de fotografías. Y la mayoría son fáciles de usar, así que no requiere que el usuario tenga que dedicar tiempo a configurarlas para que realicen el trabajo esperado.

Sin embargo, el equipo de Google considera que la forma cómo han planteado algunas opciones pueden causar confusión a los usuarios. Por ejemplo, las opciones relacionadas con las copias de seguridad. Así que realizará algunos cambios en los nombres que emplea, aunque no va afectar en nada sus funciones.

Google quiere que sean menos confusas las opciones de copia de seguridad de Fotos

Por ejemplo, cuando entremos a los ajustes de la app, encontraremos la opción «Copia de seguridad» en lugar de «Copia de seguridad y sincronización». Un pequeño cambio de nombre para que los usuarios tengan claro que se trata de una copia de seguridad de todas las fotos y vídeos que tengan en el dispositivo.

Por otro lado, ya no encontraremos el apartado «Tamaño de carga», o «Tamaño de las fotos y vídeos subidos» si lo miramos desde la versión web, para elegir la calidad en que deseamos subir el contenido. Ahora se llama » Calidad de copia de seguridad», ya que explica mejor el propósito de esa sección.

Y bajo ese apartado, encontraremos las opciones «Calidad original», que sube todas las fotos y vídeos sin cambiar la calidad, y «Ahorro de almacenamiento» que los guarda a una calidad un poco menor. Teniendo en cuenta que solo los primeros 15 GB son gratuitos, la segunda opción suele ser tentadora a los usuarios, ya que permite guardar más contenido sin necesidad de pagar.

Como ves, no cambia nada en el funcionamiento de Google Fotos o en sus opciones para las copias de seguridad, así que no te preocupes si ves estos cambios en el nombre de las funciones. Solo se trata de un cambio en la terminología para no causar confusión en los usuarios.