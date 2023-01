En TikTok ya se pueden etiquetar películas y programas de TV

En TikTok abundan los vídeos cortos con pedazos de películas y series de TV, vídeos que suelen tener un éxito tremendo, por cierto.

Eos hace que mucha gente comente cosas como «de qué película es» o «título, por favor»… en fin, ya os lo podéis imaginar.

El caso es que TikTok ha lanzado una función que ayudará en estos casos, aunque de momento solo disponible en Estados Unidos y el Reino Unido.

Cuando se suba un vídeo, se podrán etiquetar películas y programas de TV, todo con etiquetas que se vinculan a una página con videos relacionados y detalles sobre el título proporcionado por IMDb.

Se podrán incluir hasta cinco etiquetas por video, y cuando alguien pulse en ella, se irá a una página con detalles de la película o serie, así como algunos videos relacionados.

Es el resultado de la asociación entre TikTok e IMDB, plataforma muy usada para buscar actores, directores, géneros, fechas de lanzamiento y hasta calificaciones de los usuarios para cada película y programa.

Otra función relacionada es el poder agregar películas y series de TV a la pestaña de favoritos del perfil.

Para hacerlo, solo tendremos que pulsar en la opción «agregar enlace» justo antes de publicar un video. Si seleccionamos «películas y TV», podremos buscar los más de 12 millones de títulos que hay en IMDb y agregar el que estamos buscando.

Por otro lado, no deja de ser curioso que se puedan compartir tantos trozos de películas y los propietarios de derechos autorales aún no hayan pedido bloqueos constantes, o si lo están haciendo, de momento parece que TikTok no les está haciendo mucho caso.