WhatsApp permite conectarse mediante un servidor proxy

El equipo de WhatsApp ya trae novedades en los primeros días del año, aunque está vez no se tratan de nuevas funciones que mejoran los chats, sino que va un poco más allá.

A partir de ahora, WhatsApp tiene soporte para proxies, permitiendo que los usuarios puedan conectarse aún cuando tengan cortes en el servicio de internet o bloqueos por censuras en sus países.

Cómo conectarse a WhatsApp mediante un servidor proxy

La nueva función que ya está disponible con la última versión de la app de WhatsApp permite que los usuarios puedan conectarse aún cuando tengan cortes en la conexión o se bloquee en su país.

Al elegir un proxy, podrás conectarte a WhatsApp por medio de servidores configurados por voluntarios y organizaciones de todo el mundo que se dedican a ayudar a las personas a comunicarse de forma gratuita.

Esto no afectará la privacidad que ofrece WhatsApp, ya que los mensajes seguirán contando con el cifrado de extremo a extremo. Por supuesto, puede que no noten la misma fluidez al conectarte a WhatsApp mediante un servidor proxy, y algunas opciones, como las videollamadas, no puedan utilizarse de forma normal.

Sin embargo, es una dinámica práctica, que servirá en un contexto de censura, para comunicarse con la familia, amigos o solicitar ayuda. Esta nueva función está disponible tanto para la app de WhatsApp para iOS como Android.

Para usar un proxy para acceder a tu cuenta de WhatsApp solo tienes que seguir unos pocos pasos:

Abre la app de WhatsApp y ve a la sección de «Ajustes» desde el menú de los tres puntitos

Desplázate hasta el apartado «Almacenamiento y datos» y busca la última opción «Proxy».

Activa «Usar proxy» para que WhatsApp habilite la opción «Establece el proxy»

Solo resta que escribas la dirección del proxy y pulses sobre «Guardar». Si la conexión se establece correctamente verás un tilde verde.

Un detalle a tener en cuenta es que esta opción solo la verás si tienes la última versión de la app de WhatsApp en tu móvil.