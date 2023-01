Nuevo robot autónomo de entrega de paquetes en las ciudades

Aún es difícil ver a un robot entregando paquetes por nuestras ciudades. Las aceras no están preparadas para ello, en muchos sitios habría vandalismo y el robot no llegaría a su destino, y lo de bajar a la calle a coger el paquete no es algo que mucha gente quiera o pueda hacer.

Eso no impide que el sector continúe creciendo en algunos mercados, y en el CES 2023 lo han demostrado.

En este caso lo ha hecho la empresa Ottonomy, que presentó un nuevo modelo capaz de entregar paquetes por la ciudad de New York. Se trata del robot Yeti, capaz de dejar el paquete sin necesidad de que haya nadie para recibirlo, ya que lo deja en el umbral de una puerta o en algún lugar seguro compatible.

El robot también está programado para recoger paquetes que el cliente quiera devolver, algo innovador en este sector.

Mirad el vídeo con el robot trabajando:

La marca cuenta con otros modelos que permiten intercambiar diferentes contenedores modulares para diferentes tipos de entregas, ya que no es lo mismo entregar una bicicleta que una linterna.

Ya cuentan con proyectos de entrega en Pittsburgh, Cincinnati, Oslo y Madrid, y están pensando en expandirse en otros países de EE. UU., Canadá, Europa y Asia, aunque para ello es necesario asociarse con los servicios de entrega existentes (son robots de «ultima milla», desde un centro de distribución cercano al destino final).

Creen que pueden tener mucho éxito en servicios de entrega para restaurantes, minoristas y más, y cuentan con una recaudación inicial de 3,3 millones que recibieron a finales de 2022.