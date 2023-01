Lo nuevo de LG es una TV con un solo cable, el de la corriente

Si conectamos la TV a Internet mediante Ethernet, le ponemos una consola y alguna que otra entrada HDMI, y le sumamos el cable al enchufe, tenemos ya un perfecto y horrible panel trasero. La TV puede ser lo más elegante que quieras, muy fina eso sí, pero habrá una jungla de cables que tendremos que esconder, y no será fácil.

Eso es lo que quiere evitar LG con su nuevo invento, una TV que solo use un cable, el de la alimentación, ya que el resto lo recibirá a partir de una caja que pondremos a menos de 10 metros y que enviará la información mediante una tecnología propietaria.

El LG Signature OLED M quiere ser lo más minimalista posible, y para ello no tendrá puertos de entrada ni cables, ya que recibirá la señal de forma inalámbrica, y no por WiFi. La caja, llamada LG Zero Connect, que pondremos cerca, sí tendrá todos los cables que queramos, HDMI, Ethernet… pero será más fácil esconderla detrás del sofá.

La TV solo será un receptor de señal inalámbrica, por lo que evitará la jungla de cables y se dedicará a lo que LG sabe hacer mejor, mostrar imagen.

No sabemos nada de fechas ni de precios, ya que solo lo han mostrado como demo en el CES 2023, pero se espera que veamos algo en el mercado a finales de 2023. No será barato, ya que es una TV de 97 pulgadas, 4K y tasa de refresco de hasta 120 Hz, pero seguramente será una referencia para que este invento se replique en el futuro con modelos más baratos.