YouTube mejora la forma de reproducir los vídeos en Android

YouTube en Android está recibiendo una pequeña actualización que busca mejorar la experiencia de los usuarios.

Una nueva dinámica que notarás cuando visualizas un vídeo y quieres saber cuánto resta para que termine el contenido. Te contamos de qué se trata.

YouTube para Android cambia la barra de desplazamiento

Si has usado la app de YouTube en tu móvil Android en las últimas horas habrás notado un pequeño cambio en el reproductor de vídeos. Cuando estás reproduciendo el vídeo con el modo oscuro configurado verás que la barra de desplazamiento ya no es roja, sino que se cambia a un gris claro.

Así que pasa casi desapercibida cuando estás mirando un vídeo, ya que se pierde en el reproductor, aunque cuando paras el vídeo o tocas la línea de tiempo cambia nuevamente a color rojo.

Si bien esta novedad no agrega nuevas funciones ni cambia la dinámica al momento de ver vídeos, ofrece una interfaz más limpia que no distrae a los usuarios. Mientras miras el vídeo no tendrás la barra roja desplazándose, pero aparecerá cuando quieras ver la marca de tiempo o cuánto falta para que acabe el contenido.

Y no es el único cambio que se está viendo en YouTube. Tal como mencionan en VB, las nuevas políticas de moderación de YouTube está afectando la monetización de los contenidos de juegos.

En el Centro de Ayuda de YouTube se detallan las políticas de moderación para los contenidos de los vídeos de juegos, y cómo afectan en la monetización. Por ejemplo, el lenguaje inapropiado, contenido para adulto, la violencia gráfica en los videojuegos o la forma cómo se tratan los temas controvertidos pueden afectar los ingresos publicitarios.

Un detalle a tener en cuenta es que las nuevas políticas de moderación de YouTube también se aplican a vídeos antiguos, así que los creadores tendrán que revisar que ese contenido se ajuste a esta actualización.