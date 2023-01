Un arco y flechas que solo dispara virtualmente a una app en la TV

Practicar el tiro con arco puede ser bastante relajante. Aumenta la fuerza y la coordinación, ya que requiere que usemos músculos específicos para sostener y tensar el arco, y luego para disparar la flecha. Por otro lado aumenta la concentración y la atención, y al tratarse de una actividad al aire libre, nos permite disfrutar del aire fresco y la belleza de la naturaleza.

El problema es que requiere un espacio grande para practicarlo.

El caso es que ahora hay un proyecto en Kickstarter que usa la tecnología para permitir que cualquiera pueda practicarlo en casa. Solo hay que comprar el arco «conectado» y usar la TV como el campo de tiro, con posibilidad de usar Realidad Virtual por si queremos disparar a destinos móviles en un campo virtual. La app del móvil permite configurar el juego, y la TV recibe la flecha digital.

Se trata de WONDER FITTER, y solo pedían 9.500 euros para hacer el proyecto realidad. Ya llevan casi 200.000 recaudados y aún faltan varias semanas para que finalice la campaña de financiación.

Algunos Youtubers lo han probado, de hecho se pueden ver sus reviews en la página de Kickstarter, y de todos ellos me quedo con las siguientes conclusiones:

– Si has tirado con arco alguna vez, no lo compres. La experiencia no puede ser la misma, ni la tensión del arco, ni la fuerza necesaria para lanzar la flecha, ni la gravedad, ni el efecto del viento… es un juego, y debe tratarse como tal, aunque es mucho más realista que los ya existentes en el mercado.

– Si es cierto que requiere algo de fuerza y de equilibrio para disparar, por lo que algunos de los beneficios de tirar con arco sí que se ven reflejados. El de ir a por la flecha y volver al punto de inicio (algo que me garantiza 6.000 pasos en una mañana), no cuenta.

– La aplicación parece un juego de la Wii, pero es suficiente para jugar a disparar a la diana y a algunos conejos virtuales. De hecho la Wii ya tenía un juego de arco y flecha, pero en este caso el arco es más realista, y la aplicación más exacta. Utiliza arcos recurvados reales y flechas desafiladas de disparo en seco para simular una experiencia de tiro con arco real.

Tiene un precio de 206 euros, con descuento por si quieres comprar dos.