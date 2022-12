Twitter no funciona, se reportan problemas en diferentes partes del mundo

Si no puedes iniciar sesión en Twitter, no se cargan los tweets o te presenta error alguna de las funciones de la plataforma, no es culpa de tu cuenta.

Twitter está experimentando una serie de bugs que trae a los usuarios de cabeza. Y aún no se sabe con certeza cuál es el problema.

Twitter presenta problemas en diferentes partes del mundo

Twitter está lidiando con una serie de errores. Algunos usuarios no pueden iniciar sesión porque presenta error en el login. Otros no pueden actualizar el timeline porque los saca de la cuenta.

También hay reportes de mensajes continuos que mencionan que «se ha excedido el límite de velocidad», notificaciones que no se actualizan y opciones que dejaron de funcionar. Twitter parece estar en bucle… presenta error, vuelve a la normalidad y nuevamente deja de funcionar.

Así que te has encontrado que Twitter está actuando raro esta noche, no te preocupes, que es general. Si das un vistazo a Downdetector verás que hay pico importante en la actividad de Twitter, que indica que se ha reportado un mal funcionamiento. Según se puede ver en la plataforma, hay más de 10000 reportes de usuarios, que incluyen tanto la app como la versión web de Twitter.

Y si miras el mapa de calor verás que los errores de Twitter afecta a diferentes partes del mundo, siempre teniendo en cuenta los reportes. Esto no significa que afecte a todos los usuarios. De hecho, muchos se han enterado que sus amigos no pueden ingresar a Twitter porque lo han comentado en otras plataformas sociales, pero sus cuentas no presentan problemas.

Por el momento, el equipo de Twitter no ha dado comentarios al respecto, así que aún no se sabe cuál es el origen de esta serie de bugs. No es un asunto que podrán ignorar, ya que los usuarios que sí pueden usar la plataforma sin problemas están mencionando a Twitter y a Elon Musk bajo el hashtag #TwitterDown.

Y por supuesto, tampoco se sabe cuánto tiempo pasará hasta que Twitter vuelva a funcionar con normalidad.