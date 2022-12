Aquí tienes 4 gadgets de Xiaomi que puedes regalar en Navidad y Año Nuevo por menos de 60 euros

Si hay algo que caracteriza bien a los productos de Xiaomi, es la gran calidad que presentan cuando sus precios por lo general resultan ser bastante asequibles e incluso por debajo de la media.

Dicho esto y con el propósito de darle un buen regalo en estas fiestas a tus familiares, amigos o allegados, a continuación podrás ver hasta 4 gadgets de Xiaomi que se pueden conseguir por menos de 60 euros.

Si tenías en mente regalar una pulsera de actividad, la Xiaomi Smart Band 7 es una de las mejores opciones de calidad y buen precio que hay ahora en el mercado. Por 42,97 euros, puedes adquirir en Amazon esta pulsera que cuenta con más de 120 modos de entrenamiento, funciones avanzadas de salud como la medición de oxígeno en sangre, funciones de monitoreo de sueño y estrés y hasta 2 semanas de autonomía, entre muchas otras cosas más.

Las emergencias se pueden presentar en cualquier momento, así que si esa persona especial cuenta con un coche, moto o patinete, puedes regalarle un compresor de aire 1S de Xiaomi para que puedan solucionar el problema de un neumático pinchado. De hecho, este compresor llega a tener una fuerza de hasta 150 PSI, o lo que es igual, la capacidad de llenar hasta 8 neumáticos para coches.

Cuenta con luces LED que muestran la presión actual y el nivel de inflado lo cual está bastante bien, además de las diferentes boquillas para todo tipo de ruedas, y todo esto por 44,99 euros.

Si la persona a la que le quieres regalar algo es un poco de la vieja escuela y no utiliza tantos aparatos eléctricos inteligentes, puedes optar por obsequiarle un Xiaomi Mi TV Stick (34,70 euros), ese regalo perfecto para que pueda conectarlo en el puerto HDMI de una TV antigua o una que no sea inteligente y así convertirla en eso, en un Smart TV que ya podrá tener acceso a plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, etc.

Por último, era imposible irnos sin mencionar una de las variadas opciones de auriculares que presenta Xiaomi, y para esta ocasión te estaremos mostrando los Xiaomi Redmi Buds 4. Por 49 euros, puedes conseguir estos auriculares que cuentan con una autonomía de 6 horas, cancelación de ruido híbrida de hasta 35 dB, modos de transparencia dual, entre algunos otros puntos fuertes que los hacen ser una de las mejores opciones en el mercado.