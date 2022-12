¿Qué es el HFR 3D? La opción que sale en los cines para ver Avatar y otras películas

HFR 3D es una tecnología utilizada en la industria del cine y la televisión para grabar y reproducir contenido a una tasa de fotogramas más alta que la tasa estándar.

La sigla HFR significa «High Frame Rate» o «Tasa de Fotogramas Alta» en inglés. La tecnología HFR 3D permite que el contenido sea grabado y reproducido en 3D a una tasa de fotogramas más alta, lo que puede mejorar la calidad de imagen y la sensación de realismo. Sin embargo, no todos los dispositivos pueden reproducir contenido HFR 3D y requieren hardware y software especializado para hacerlo, por eso muchas veces solo podemos verlo en el cine.

El uso del HFR en el cine es relativamente nuevo y ha sido utilizado en algunas películas desde finales de la década de 2000. La primera película en utilizar la tecnología HFR fue «The Hobbit: An Unexpected Journey», estrenada en 2012. El director Peter Jackson filmó la película a una tasa de fotogramas de 48 fotogramas por segundo, mucho más alta que la tasa estándar de 24 fotogramas por segundo utilizada en la mayoría de las películas. La película fue proyectada en algunas salas de cine con proyectores HFR y fue recibida con opiniones divididas por parte de la crítica y el público. Desde entonces, algunas otras películas han utilizado la tecnología HFR, pero su uso sigue siendo limitado y no es tan común como la tasa de fotogramas estándar.

Seguramente recordarás que al ver el Hobbit la sensación era algo rara, parecía una telenovela, un realismo que nos hizo sentir incómodos a muchos, ya que no estamos acostumbrados a algo así. Con el tiempo nos hemos ido acostumbrando, ya que el uso en el cine y en la TV ha ido en aumento.

Algunos fabricantes de televisores y algunos servicios de transmisión como Netflix y Amazon Prime Video han comenzado a ofrecer contenido HFR para mejorar la calidad de imagen y la sensación de realismo. Al igual que en el cine, la tasa de fotogramas más alta utilizada en la televisión HFR suele ser de 48 fotogramas por segundo o más.

Además del Hobbit, otras películas han sido grabadas con HFR, como Ang Lee’s Billy Lynn’s Long Halftime Walk (2016), Justice League (2017), Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker (2019) o The French Dispatch (2022), pero es importante tener en cuenta que, aunque estas películas han sido grabadas en HFR, no necesariamente han sido proyectadas en esa tasa de fotogramas en todas las salas de cine. Algunas películas grabadas en HFR han sido proyectadas en tasas de fotogramas más bajas en algunas salas de cine debido a limitaciones técnicas o a la falta de proyectores HFR. Además, es posible que algunas películas grabadas en HFR no hayan sido proyectadas en ninguna sala de cine y solo estén disponibles para su visualización en dispositivos HFR compatibles, como algunos televisores o plataformas de transmisión de video.